Der 24/7-Betrieb des Klinikums Mittelmosel auf dem Zeller Barl bis zur Jahresmitte ist in Gefahr. Zudem sei das Krankenhaus am Sonntag geschlossen gewesen. Diese Meldungen kursierten jüngst im Internet. Doch was sagt der Klinikträger dazu?

Auf der Webseite des Klinikums Mittelmosel im Zeller Höhenstadtteil Barl, das zur Jahresmitte den Krankenhausbetrieb einstellen wird, gab es bis vor Kurzem einen Hinweis: „Der Betrieb läuft bis Mitte 2025 uneingeschränkt weiter, und wir sind weiterhin 24/7 für unsere Patienten da.“ Dieser Hinweis ist inzwischen verschwunden. Gleiches gilt dem Vernehmen nach für ein entsprechendes Schild, das bis vor Kurzem am Klinikeingang zu finden war. Heißt das, das bisherige medizinische Angebot auf dem Barl kann nun doch nicht in vollem Umfang bis zur Jahresmitte aufrechterhalten werden? Und was ist von einer im sozialen Netzwerk Facebook verbreiteten Behauptung zu halten, das Krankenhaus sei am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag in Zell ohne Vorwarnung geschlossen gewesen? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Prominent steht die vermeintliche Hiobsbotschaft der Facebook-Seite „Klinikum Mittelmosel Zell – Unser Krankenhaus muss bleiben.“: „Zell: Heute, am 13.4.2025, einem verkaufsoffenen Sonntag, hat das Klinikum Mittelmosel geschlossen!“, ist dort zu lesen. In den Kommentaren unter dem Beitrag hat eine Frau, die an dem Tag offensichtlich selbst noch Frühdienst hatte, darauf hingewiesen, dass das nicht stimme. Die Hiobsbotschaft stieß, vorsichtig formuliert, auf mehr Widerhall und fand stärkere Verbreitung.

Katharina Kasper Gruppe: Das Klinikum war am vergangenen Sonntag geöffnet

Aber was sagt die Trägergesellschaft des Klinikums Mittelmosel dazu? Melissa Lenz von der Unternehmenskommunikation der Dernbacher Katharina Kasper Gruppe teilt auf Anfrage per E-Mail mit: „Die in der angesprochenen Facebook-Gruppe getätigte Behauptung, das Krankenhaus auf dem Barl sei am vergangenen Sonntag kommentarlos geschlossen gewesen, entbehrt jeglicher Grundlage und entspricht nicht der Wahrheit. Weder kam es zu einer unkommentierten Schließung noch zu einer Einstellung des regulären Betriebs am genannten Tag.“

Nicht ohne Grund jedoch sind die Hinweise von Webseite und Eingangstür verschwunden, wonach der medizinische Betrieb in bisherigem Umfang bis zur Jahresmitte weitergeführt werde. Dazu teilt Lenz mit: „Aufgrund von Personalabgängen vor der geplanten Schließung am 30. Juni 2025 können wir nicht mehr durchgehend alle Bereiche in vollem Umfang anbieten und mussten deshalb unsere Chirurgie mit den abhängigen Funktionsbereichen abmelden.“ Die erwähnten Hinweise würden „immer wieder den aktuellen Gegebenheiten angepasst, um den tatsächlichen Versorgungsstand korrekt und aktuell abzubilden“, teilt die Gruppe aus Dernbach mit.