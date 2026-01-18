Aus in Zell kein Heilmittel Krankenhaus Cochem erwartet Millionendefizit für 2025 David Ditzer 18.01.2026, 14:00 Uhr

i Das Marienkrankenhaus in Cochem ist das einzig verbliebene Krankenhaus im Kreis Cochem-Zell. Und es befindet sich finanziell nach wie vor in einer schwierigen Lage. Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

Auf dem Barl in Zell gibt es seit Mitte vergangenen Jahres kein Krankenhaus mehr. Und derzeit sieht es so aus, dass auch das einzig verbliebene Krankenhaus in Cochem weiter ums Überleben kämpfen muss.

Für das Geschäftsjahr 2021 verzeichnete die Gesellschaft Marienkrankenhaus Cochem ein Minus von rund 900.000 Euro. So ist es der im Bundesanzeiger veröffentlichten Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen. Auf dem Barl in Zell hatte die Trägergesellschaft den stationären Betrieb im Klinikum Mittelmosel eingestellt, weil zuvor jahrelang rote Zahlen geschrieben worden waren.







Artikel teilen

Artikel teilen