Wir stellen drei Fragen an Christian Ott (Bündnis 90/Die Grünen) aus Alflen, Direktkandidat für den Landtag im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell). Es geht um medizinische Versorgung, kommunale Finanzen und Schulen.
Nach dem Klinik-Aus in Zell sorgen sich die Menschen um die medizinische Versorgung, zumal auch das Cochemer Krankenhaus tief in den roten Zahlen steckt.