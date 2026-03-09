Grünen-Kandidat Christian Ott „Konzept Regioklinik geht in die richtige Richtung“ David Ditzer 09.03.2026, 14:00 Uhr

i Mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit kann sich Christian Ott aus Alflen identifizieren. Warum? Darüber spricht er mit unserer Zeitung. Alfons Benz

Wir stellen drei Fragen an Christian Ott (Bündnis 90/Die Grünen) aus Alflen, Direktkandidat für den Landtag im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell). Es geht um medizinische Versorgung, kommunale Finanzen und Schulen.

Christian Ott (Bündnis 90/Die Grünen) ist im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell) Direktkandidat für den Landtag. Wir haben ihm drei grundsätzliche politische Fragen gestellt. Nach dem Klinik-Aus in Zell sorgen sich die Menschen um die medizinische Versorgung, zumal auch das Cochemer Krankenhaus tief in den roten Zahlen steckt.







Artikel teilen

Artikel teilen