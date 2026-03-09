Grünen-Kandidat Christian Ott
„Konzept Regioklinik geht in die richtige Richtung“
Mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit kann sich Christian Ott aus Alflen identifizieren. Warum? Darüber spricht er mit unserer Zeitung.
Alfons Benz

Wir stellen drei Fragen an Christian Ott (Bündnis 90/Die Grünen) aus Alflen, Direktkandidat für den Landtag im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell). Es geht um medizinische Versorgung, kommunale Finanzen und Schulen.

Christian Ott (Bündnis 90/Die Grünen) ist im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell) Direktkandidat für den Landtag. Wir haben ihm drei grundsätzliche politische Fragen gestellt.

Nach dem Klinik-Aus in Zell sorgen sich die Menschen um die medizinische Versorgung, zumal auch das Cochemer Krankenhaus tief in den roten Zahlen steckt.

