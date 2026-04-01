Ende März 2025 vergab der Kreistag Cochem-Zell einen Auftrag an Fachleute, die ein medizinisches Versorgungskonzept erstellen sollten. Die Kosten dafür stehen längst fest. Wie es vor allem in der Notfallversorgung weitergeht, noch nicht.
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Vor fast genau einem Jahr, am 31. März 2025, vergab der Cochem-Zeller Kreistag einstimmig den Auftrag für die Erstellung eines „Medizinischen Versorgungskonzepts Cochem-Zell“ an die Essener Gesellschaft „Institute for Health Care Business“ (HCB). Maximal rund 66.