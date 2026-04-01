Medizinische Versorgung Konzept für Cochem-Zell war teuer, aber auch wertvoll? David Ditzer 01.04.2026, 18:30 Uhr

i Eine adäquate Versorgung medizinischer Notfälle ist im Kreis Cochem-Zell spätestens seit Schließung des Zeller Krankenhauses ein Dauerthema. Auch wenn ein teures Gutachten vom vergangenen Jahr zu dem Schluss kam, die Versorgung sei okay. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Ende März 2025 vergab der Kreistag Cochem-Zell einen Auftrag an Fachleute, die ein medizinisches Versorgungskonzept erstellen sollten. Die Kosten dafür stehen längst fest. Wie es vor allem in der Notfallversorgung weitergeht, noch nicht.

Vor fast genau einem Jahr, am 31. März 2025, vergab der Cochem-Zeller Kreistag einstimmig den Auftrag für die Erstellung eines „Medizinischen Versorgungskonzepts Cochem-Zell“ an die Essener Gesellschaft „Institute for Health Care Business“ (HCB). Maximal rund 66.







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