Medizinische Versorgung
Konzept für Cochem-Zell war teuer, aber auch wertvoll?
Eine adäquate Versorgung medizinischer Notfälle ist im Kreis Cochem-Zell spätestens seit Schließung des Zeller Krankenhauses ein
Eine adäquate Versorgung medizinischer Notfälle ist im Kreis Cochem-Zell spätestens seit Schließung des Zeller Krankenhauses ein Dauerthema. Auch wenn ein teures Gutachten vom vergangenen Jahr zu dem Schluss kam, die Versorgung sei okay.
Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Ende März 2025 vergab der Kreistag Cochem-Zell einen Auftrag an Fachleute, die ein medizinisches Versorgungskonzept erstellen sollten. Die Kosten dafür stehen längst fest. Wie es vor allem in der Notfallversorgung weitergeht, noch nicht.

Lesezeit 4 Minuten
Vor fast genau einem Jahr, am 31. März 2025, vergab der Cochem-Zeller Kreistag einstimmig den Auftrag für die Erstellung eines „Medizinischen Versorgungskonzepts Cochem-Zell“ an die Essener Gesellschaft „Institute for Health Care Business“ (HCB). Maximal rund 66.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren