Für qualitativ hochwertige Vorträge ist der Aschermittwochtreff des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Cochem bekannt. Diese Erwartung erfüllte der Politikwissenschaftler Frank Sauer ohne Probleme. Sein Thema: nukleare Abschreckung in Europa.
Was am Aschermittwochtreff des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel dieses Mal am meisten irritierte, war der Wochentag, ein Donnerstag. Zwei schlüssige Gründe für die Verschiebung nannte Kommodore Oberst Samuel Mbassa: Erstens, der prominente Gastredner des Nachmittags, Politikwissenschaftler Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München, hatte an diesem Tag noch Platz im Kalender.