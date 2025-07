Mit einem emotionalen Gedenkappell hat sich das Taktische Luftwaffengeschwader 33 in Büchel Ende Juni von einem früheren Kommodore Christoph Pliet verabschiedet. Pliet, der vom 22. Mai 2006 bis zum 22. August 2008 das Kommando über das Geschwader hatte, war Ende April im Alter von 62 Jahren verstorben – nach schwerer Krankheit. Unsere Zeitung hat bei Oberst Samuel Mbassa, dem derzeitigen Kommodore des Geschwaders nachgefragt, wie er den Gedenkappell erlebt hat.

1. Welche drei Momente des Gedenkappells waren für Sie, Oberst Mbassa, die, die Sie am stärksten berührt und bewegt haben?

Noch vor dem Gedenkappell war die Begrüßung von Frau Pliet ein sehr emotionaler Moment. Frau Pliet sagte sinngemäß, dass ihr Mann es sich genau so gewünscht hätte, und sprach mir/uns, den Tränen nahe, ihren Dank aus. Ich erwiderte: „Ich habe zu danken“ und wünschte ihr „viel Kraft“.

Selbst war ich den Tränen sehr nahe, als der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Holger Neumann, mit fast gebrochener Stimme in seiner Rede meiner Erinnerung nach sagte: „Wir Zurückgebliebenen verneigen uns in Dankbarkeit vor ihm, werden ihn in Ehren halten und in unserer Erinnerung bewahren.“ Das verspreche auch ich!

Obwohl es ein „militärisches Protokoll-Event“ war, wurde ich sehr emotional und musste es zu verstecken versuchen beim Lied zum Abschied „Der gute Kamerad“, das traditionell Teil der Trauerzeremonien der Bundeswehr ist. Während des Liedes grüßte ich militärisch mit Front zu den Gästen und konnte deren Gesichter sehen. Ein sehr besonderer Anblick, den auch meine Soldaten hinter mir hatten, der aber Spiegelbild unserer aller Trauer war.

2. Sie haben selbst unter Kommodore Pliet im Geschwader Dienst getan. Wie haben Sie Christoph Pliet als Menschen und Persönlichkeit erlebt?

Christoph Pliet, der zu der Zeit noch Oberst war, wird mir vor allem als Truppen- und Menschenführer in Erinnerung bleiben. Er hatte stets ein Ohr für seine Berater und Untergebene. Seine Passion für die Belange der „Gemeinde“ – nicht nur des damaligen Jagdbombergeschwaders 33, sondern auch der ganzen Region – und sowohl sein persönlicher Einsatz als auch sein Engagement für die Luftwaffe im Einsatz waren beispielhaft und wegweisend für seine Untergebenen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er versucht, hat mich zu ihm als Staffelkapitän in den Einsatz nach Afghanistan zu holen. Mein Einsatz wurde allerdings circa zwei Wochen vor Beginn durch die Luftwaffe abgesagt.

3. Inwieweit hat Christoph Pliets Wirken im Taktischen Luftwaffengeschwader 33 Sie selbst vielleicht beeinflusst, wenn es darum geht, diesen Verband zu führen?

Christoph Pliets Wirken hat mich schon weit vor meiner Zeit als Kommodore beeinflusst. So habe ich mich zum Beispiel auch für die Luftwaffe im Einsatz eingebracht: im Jahr 2016 bei Counter Daesh als Staffelkapitän Einsatzstaffel und stellvertretender Kommodore und zuletzt im Jahr 2019 bei Resolute Support in Mazar-i-Sharif an gleicher Stelle und Funktion wie er: als Kommodore Einsatzgeschwader. Im täglichen Führen meines Verbandes und im Umgang mit der regionalen Zivilgesellschaft versuche ich, mindestens genauso viel Bescheidenheit und Zurückhaltung wie er an den Tag zu legen. Mein vollstes Engagement gilt – genauso wie bei ihm – dem zu erfüllenden Auftrag. Christoph Pliet war, ist und bleibt für mich ein Vorbild.