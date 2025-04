Mit einem Benefizkonzert von hoher musikalischer Qualität hat das Landespolizeiorchester (LPO) Rheinland-Pfalz am vergangenen Samstag die rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schulturnhalle Ediger-Eller vortrefflich unterhalten. Unter der Leitung von Florian Weber dominierten zu Beginn Stücke das Programm, in denen Solisten ihr außerordentliches Können über dem Klangbett des Ensembles offenbarten. Im zweiten Teil erklangen unter anderem bekannte Filmmelodien wie „Skyfall“ oder „Live And Let Die“. John Miles’ Dauerbrenner „Music“ rundete ein Klangerlebnis ab, dessen Erlös zur Sanierung der wegen Einsturzgefahr geschlossenen Kirche St. Martin im Ortsteil Ediger beitragen soll. Inzwischen steht auch fest, wie hoch der Beitrag für den guten Zweck ist, der bei dem LPO-Gastspiel herausgekommen ist: circa 3000 Euro.

Jijo Antony, Pfarrer der Pfarrei Moselkrampen, hieß Publikum und Orchester herzlich im Moseldorf Ediger-Eller willkommen und erläutert noch einmal kurz den Hintergrund des Benefizkonzerts in der Schulturnhalle: Die jahrhundertealte Kirche St. Martin im Moseldorf Ediger-Eller ist seit Anfang des vergangenen Jahres für Besucher geschlossen – wegen Einsturzgefahr. Auch die Glocken dürfen nicht mehr läuten, um die Schäden nicht zu vergrößern. Schätzungsweise 1,7 Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Obgleich zum Beispiel 250 000 Euro aus dem Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes bereits bewilligt sind, ist es für die Pfarrei ein Kraftakt, das ortsbildprägende Gotteshaus zu retten.

i Jijo Antony, Pfarrer der Pfarrei Moselkrampen, begrüßt das Publikum in der Turnhalle Ediger-Eller zu einem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters. Ursula Zenz

Das Dorf steht zusammen für die Kirche St. Martin

Die Musikerinnen und Musiker des LPO stellten sich gern in den Dienst der guten Sache. Und ein im Kern rund zehn Leute umfassendes Orgateam tat alles dafür, dass es ein toller Konzertabend wurde. Aus allen Vereinen kam ebenfalls viel Unterstützung, freut sich ein Mitglied aus dem Kernteam gegenüber unserer Zeitung. Der TuS Edegra stellte beispielsweise einen Kühlwagen bereit, Feuerwehr und Jugendklub war mit jeder Menge (Wo-)Manpower zur Stelle. Allein über eine Spendendose kam schon ein vierstelliger Betrag zusammen und verzehrfreudige Besucherinnen und Besucher nähren die Hoffnung der Veranstalter darauf, dass der Erlös für die gute Sache am Ende stimmt.

Verdientermaßen gab es nach dem Ende des Konzertes viel Beifall für die Musikerinnen und Musiker des Landespolizeiorchesters. Und die freiwilligen Helfer trugen auch am Sonntag noch ihren Teil dazu bei, dass die Turnhalle und weitere genutzte Schulräumlichkeiten innerhalb weniger Stunden wieder in einem tadellosen Zustand waren. Insgesamt war der Abend also ein Beweis dafür, dass die Menschen in Ediger-Eller zusammenstehen, wenn es um den Erhalt ihrer Kirche St. Martin geht. Und das nächste Statement dieser Art ist bereits in Planung: Im Mai soll es ein weiteres Konzert zugunsten der Kirchensanierung geben.