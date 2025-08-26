Die integrative Kita Regenbogen in Dohr hat jetzt ihr Sommerfest gefeiert. Ein neues Spielgerät ermöglicht von nun an echte Freudensprünge.

Mit einem fröhlichen Fest hat die integrative Kindertagesstätte „Regenbogen“ am Wochenende ihr neues bodentiefes Trampolin eingeweiht. Vertreter der Öffentlichkeit, zahlreiche Eltern mit ihren Kindern, Bewohnerinnen und Bewohner der Lebenshilfe sowie Mitglieder des Rotary Clubs Cochem-Zell feierten gemeinsam die Eröffnung. Es ist das erste Außenspielzeug der Kita, das barrierefrei genutzt werden kann, also auch mit Rollstuhl oder Rollator zugänglich ist.

Es war ein starkes Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft, das die Kita Regenbogen am vergangenen Wochenende mit ihrem Sommerfest setzte. Kinder, aber zum Beispiel auch der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Jens Münster probierten mit Begeisterung das neue Spielgerät aus. Es gab – bei viel Musik – Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, an einem Glücksrad waren tolle Preise zu ergattern.

i Mit dem CDU-Kreischef Jens Münster (ganz links) und Rotary-Präsident Carlo Simon (Zweiter von links) freut sich das Team der integrativen Kita "Regenbogen" in Dohr über das neue Trampolin. Peter Wirtz

Kita-Neubau ist in Planung, aber nicht einfach zu realisieren

Kita-Leiterin Melanie Schmidt blickte gemeinsam mit Erhard Fischer, dem Vorstandsvorsitzenden der Lebenshilfe Cochem-Zell, auf die bewegte Geschichte der Einrichtung zurück: Bereits 1974 wurde die erste integrative Kita in Cochem gegründet, 1981 erfolgte der Umzug nach Dohr in das heutige Gebäude. „Ein Neubau ist bereits in Planung“, erklärte Fischer, „doch Vorgaben des Landesjugendamtes und finanzielle Rahmenbedingungen machen es nicht leicht. Wir arbeiten aber an Lösungen.“

Ein besonderer Dank galt dem gesamten Kita-Team sowie dem Rotary Club Cochem-Zell für die Organisation und Unterstützung des Festes. „Das Trampolin ist das erste wirklich barrierefreie Spielgerät bei uns“, hob Kita-Leiterin Melanie Schmidt hervor. „Es ist ein Gewinn für alle Kinder, Eltern und Fachkräfte der Kita.“

„Vielen Dank an alle Unterstützer und Spender. Hier sieht man: Es hat sich gelohnt!“

Carlo Simon, Präsident des Rotary Clubs Cochem-Zell

Das bodentiefe Trampolin konnte durch eine Spende von rund 16.000 Euro des Rotary Clubs Cochem-Zell und des Rotary Districts 1810 realisiert werden. „Daran sieht man, welche Kosten selbst ein vermeintlich kleines Spielgerät haben kann“, sagte Carlo Simon, Präsident des Rotary Clubs, bei der Übergabe.

In kurzen Ansprachen erinnerten Mitglieder des Clubs an die Anfänge der Idee, die 2023 entstand und 2024 beim „Rotary Action Day“ maßgeblich mit Spenden unterstützt wurde. „Dass das Projekt nun abgeschlossen werden konnte und über drei Amtszeiten hinweg von Mitgliedern begleitet wurde, zeigt den rotarischen Geist: Engagement endet nicht mit einem Amtsjahr, sondern wird von anderen weitergetragen“, unterstrich Simon.

i Familie Föhr aus Cochem hat viel Spaß beim Sommerfest der Kita in Dohr. Peter Wirtz

Lebenshilfe-Geschäftsführer Thomas Kuhn kündigt weitere Ideen an

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Jens Münster sagte: „Ich bin begeistert von der Aktion. Es ist schön zu sehen, wie der Rotary Club mit diesem Projekt Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützt.“ Familie Föhr aus Cochem freute sich ebenfalls sehr über das neue Spielgerät: „Unser kleiner Paul kommt nächstes Jahr in die Kita nach Dohr. Es ist toll, dass er dann ein Trampolin zum Spielen hat. Ein sehr schönes Projekt!“

Thomas Kuhn, kaufmännischer Geschäftsführer der Lebenshilfe, kündigte weitere Ideen an: „Wir wollen künftig mit einem Fahrradprojekt kleine Touren für die Bewohnerinnen und Bewohner anbieten.“ Bewegung, Teilhabe und Freude sollen kontinuierlich im Mittelpunkt stehen. Am Ende waren sich alle Gäste einig: Das neue Trampolin ist mehr als nur ein Spielgerät. Es ist ein Symbol für gelebte Inklusion und die gute Zusammenarbeit zwischen der Lebenshilfe, der Kita und dem Rotary Club Cochem-Zell.