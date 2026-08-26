Pumpenfest steht bevor Kirchtreppe Mesenich saniert: Bündnis spendet viel Geld David Ditzer 26.08.2026, 06:00 Uhr

i Jijo Antony, Pfarrei der Pfarrei Moselkrampen, nimmt einen Spendenscheck über rund 5000 Euro entgegen. Das Geld dient zur Gegenfinanzierung der Kosten für die Sanierung des Treppenaufgangs an der katholischen Kirche. Benedikt Fuhrmann

Der Treppenaufgang zur katholischen Kirche in Mesenich ist saniert. Zum Gelingen der Finanzierung hat ein Zweckbündnis einen stolzen Beitrag geleistet. Der wurde jungst übergeben. Und bald feiern die Mesenicher ihr Pumpenfest.

Der „Pumpenverein“ Mesenich hat vor Kurzem eine Spende von rund 5000 an Jijo Antony, den Pfarrer der Pfarrei Moselkrampen, übergeben. Das Geld trägt erheblich zur Finanzierung der Kosten für die Sanierung des Treppenaufgangs zur St. Nikolauskirche in Mesenich bei.







Artikel teilen

Artikel teilen