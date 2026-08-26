Der Treppenaufgang zur katholischen Kirche in Mesenich ist saniert. Zum Gelingen der Finanzierung hat ein Zweckbündnis einen stolzen Beitrag geleistet. Der wurde jungst übergeben. Und bald feiern die Mesenicher ihr Pumpenfest.
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Der „Pumpenverein“ Mesenich hat vor Kurzem eine Spende von rund 5000 an Jijo Antony, den Pfarrer der Pfarrei Moselkrampen, übergeben. Das Geld trägt erheblich zur Finanzierung der Kosten für die Sanierung des Treppenaufgangs zur St. Nikolauskirche in Mesenich bei.