Nach dem Turmbrand Kirche Peterswald: Gerüstbauarbeiten unterbrochen 23.10.2025, 10:51 Uhr

i Die Peterswälder Kirche St. Peter und Paul nach dem Turmbrand vom 9. Oktober. Unter anderem für Ermittlungen zur Brandursache ist ein Gerüst nötig. Dessen Aufbau hat zwar schon begonnen. Wegen starken Windes wurden die Arbeiten jedoch unterbrochen. Birgit Pielen

Die Gerüstbauarbeiten an der von einem Turmbrand betroffenen Kirche in Peterswald müssen pausieren. Grund ist das momentan stürmische Herbstwetter. So wirkt sich die Unterbrechung aus.

Wegen des starken Windes auf den Hunsrückhöhen mussten die schon laufenden Gerüstbauarbeiten am brandgeschädigten Turm der Kirche St. Peter und Paul in Peterswald unterbrochen werden. Das teilte das Bistum Trier am Donnerstagmorgen mit. Dieser Schritt, der aus Sicherheitsgründen erfolgte, wirkt sich auch auf den weiteren Zeitplan aus, wenn des darum geht, das Gotteshaus wieder nutzbar zu machen.







