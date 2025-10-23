Die Gerüstbauarbeiten an der von einem Turmbrand betroffenen Kirche in Peterswald müssen pausieren. Grund ist das momentan stürmische Herbstwetter. So wirkt sich die Unterbrechung aus.
Wegen des starken Windes auf den Hunsrückhöhen mussten die schon laufenden Gerüstbauarbeiten am brandgeschädigten Turm der Kirche St. Peter und Paul in Peterswald unterbrochen werden. Das teilte das Bistum Trier am Donnerstagmorgen mit. Dieser Schritt, der aus Sicherheitsgründen erfolgte, wirkt sich auch auf den weiteren Zeitplan aus, wenn des darum geht, das Gotteshaus wieder nutzbar zu machen.