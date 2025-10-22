Nach Turmbrand im Hunsrück Kirche Peterswald: Gerüstbau für Ermittler läuft 22.10.2025, 10:13 Uhr

i Der Turmhelm der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Peterswald brannte am 9. Oktober aus. So ist die Lage fast drei Wochen nach dem Brand. Sebastian Schmitt. Sebastian Schmitt/dpa

Fast drei Wochen ist es her, als der Turm der Kirche in Peterswald brannte. Die Kriminalpolizei Wittlich wurde mit den Ermittlungen zur Brandursache beauftragt. Wir haben den Stand der Dinge erfragt.

Fast drei Wochen nach dem Brand des Turms der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Peterswald-Löffelscheid, Ortsteil Peterswald, gibt es noch keine Fortschritte, was die Ermittlungen zur Brandursache betrifft. „Der Brandort konnte bisher noch nicht betreten werden, die Einrüstarbeiten dauern an“, teilte die Kriminalinspektion Wittlich unserer Zeitung auf Anfrage mit.







