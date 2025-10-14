Gotteshaus bleibt geschlossen Kirche Peterswald: Das ist der Stand nach dem Turmbrand 14.10.2025, 15:05 Uhr

i Der Turm der Peterswälder Kirche St. Peter und Paul ist von einem Brand am 9. Oktober schwer beschädigt worden. Die Kriminalpolizei Wittlich ist mit Ermittlungen zur Ursache für das Feuer betraut, zeitgleich läuft die Schadensaufnahme - und zwar so. Birgit Pielen

Nach dem Turmbrand vom vergangenen Donnerstag ist die Kirche St. Peter und Paul in Peterswald nicht mehr nutzbar. So wird es auf absehbare Zeit auch bleiben. Brandursache und Schadenshöhe sind noch zu ermitteln. Das ist der Zwischenstand.

Seit dem Brand im Turm der Kirche St. Peter und Paul in Peterswald am Nachmittag des 9. Oktobers sind die Pforten des Gotteshauses für den Publikumsverkehr geschlossen. Und das wird „bis auf Weiteres“ auch so bleiben, teilte das bischöfliche Generalvikariat in Trier unserer Zeitung am Dienstag auf Anfrage mit.







Artikel teilen

Artikel teilen