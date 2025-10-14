Nach dem Turmbrand vom vergangenen Donnerstag ist die Kirche St. Peter und Paul in Peterswald nicht mehr nutzbar. So wird es auf absehbare Zeit auch bleiben. Brandursache und Schadenshöhe sind noch zu ermitteln. Das ist der Zwischenstand.
Seit dem Brand im Turm der Kirche St. Peter und Paul in Peterswald am Nachmittag des 9. Oktobers sind die Pforten des Gotteshauses für den Publikumsverkehr geschlossen. Und das wird „bis auf Weiteres“ auch so bleiben, teilte das bischöfliche Generalvikariat in Trier unserer Zeitung am Dienstag auf Anfrage mit.