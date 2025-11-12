Nach Feuer im Turm Kirche Peterswald: Brandursache ist nicht feststellbar 12.11.2025, 14:12 Uhr

i Die Peterswälder Kirche St. Peter und Paul in der Doppelgemeinde Peterswald-Löffelscheid. Ein Brand am 9. Oktober hat den Turm schwer beschädigt. Über das Gerüst erhielten Ermittler der Kripo Zugang zum Brandort. Winfried Simon. RZ

Gut einen Monat ist es her, da brannte der Turmhelm der katholischen Kirche in Peterswald weithin sichtbar. Ermittler haben den Brandort über ein Gerüst inspiziert. Wie ihre Untersuchung ausging und was nun in und mit der Kirche passiert.

Vor gut einem Monat, am Donnerstag, 9. Oktober, brannte der Turmhelm der Kirche St. Peter und Paul in Peterswald lichterloh. Es wurden keine Menschen verletzt. Seit Anfang November sind Gerüstbauarbeiten am Turm dem Bistum Trier zufolge abgeschlossen.







