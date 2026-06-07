Urteil aus Cochem angefochten Kindesmissbrauch in Hotel: Mann widerruft Geständnis David Ditzer 07.06.2026, 18:00 Uhr

i Im Mai vergangenen Jahres sollen in einem Cochem-Zeller Luxushotel zwei Jungen sexuell missbraucht worden sein. Das Cochemer Amtsgericht hatte in der Sache schon geurteilt. Doch nun scheint all das hinfällig. Kevin Rühle/Archiv

Zwei Jahre Haft auf Bewährung – so lautete im vergangenen September ein Urteil des Amtsgerichts Cochem gegen einen heute 31 Jahre alten Mann. Er soll in einem Cochem-Zeller Hotel zwei Jungen sexuell missbraucht haben. Inzwischen bestreitet er das.

Wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind sowie Nötigung in zwei Fällen hat das Amtsgericht Cochem einen heute 31 Jahre alten Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt – und das bereits im September vergangenen Jahres.







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