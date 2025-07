Der Bad Bertricher Ortsteil Kennfus will ausloten lassen, welche Chancen er hätte, seine Eigenständigkeit zurückzubekommen. Zu diesem Zweck sollen Vertreter beider Ortsteile das Gespräch mit der Kommunalaufsicht in Cochem suchen. So hat es der Bad Bertricher Ortsgemeinderat in einer Sitzung am 7. Juli beschlossen. Ist aus dieser Gesprächsinitiative schon etwas geworden? Und gäbe es die Gemeindeordnung überhaupt her, den Kennfuser Wünschen nach Unabhängigkeit Rechnung zu tragen? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Schon seit 1975, also seit 50 Jahren, bilden die Höhengemeinde Kennfus und der im Talkessel des Ueßbachs gelegene Kurort Bad Bertrich zusammen eine Ortsgemeinde. Vor allem wegen der schwierigen Finanzlage strebt Kennfus jedoch zurück in Richtung Eigenständigkeit. „In den nächsten Jahren ist mit keinem Haushaltsausgleich zu rechnen. Für die hohen Schulden ist vor allem der Ortsteil Bad Bertrich verantwortlich, die Lasten müssen aber von allen Bürgerinnen und Bürger, also auch in Kennfus, getragen werden“, erläuterte Ortsbürgermeister Christian Arnold in der Gemeinderatssitzung vom 7. Juli. „Daher hat sich der Ortsbeirat dazu entschieden, prüfen zu lassen, ob eine Ausgliederung des Ortsteiles Kennfus aus der Gemeinde möglich wäre, um dann wieder eigenverantwortlich über die Finanzen entscheiden zu können.“

Voraussetzung für die Bildung zweier Gemeinden sind „zwingende Gründe des Gemeinwohls“

Wäre sie es? Dazu teilt die zuständige Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell mit: „Die Auflösung einer Gemeinde durch die Bildung von zwei neuen Gemeinden aus dem bisherigen Gemeindegebiet oder die Ausgliederung eines Gebietsteils aus einer Gemeinde mit dem Ziel der Bildung einer neuen Gemeinde sieht die Gemeindeordnung ausdrücklich vor.“

Allerdings hebt sie auch hervor: „Voraussetzung für die Bildung von zwei Gemeinden ist, dass die Änderung durch die bisherige Gemeinde beantragt wird und zwingende Gründe des Gemeinwohls die Gebietsänderung erfordern.“

Hinter dem Gemeinwohl verbirgt sich wohl mehr als die Haushaltslage

Sind es „zwingende Gründe des Gemeinwohls“, wenn ein Ortsteil die Hauptverantwortung für die enorme Schuldenlast, die eine Gemeinde zu tragen hat, bei dem anderen Ortsteil sieht? Dass die Schulden eine enorme Last für beide Ortsteile sind, steht außer Frage. Der aktuelle Bad Bertricher Haushalt weist im Ergebnishaushalt bei einem Volumen von fast 2,8 Millionen Euro ein Defizit von rund 234.000 Euro auf. Die Gesamtverschuldung liegt bei 5,6 Millionen Euro. Davon, eine freie Finanzspitze zu haben, ist man in Bad Bertrich weit entfernt.

Nur: Wenn es um die Einschätzung des Gemeinwohls geht, gehörten sicherlich noch weitere Mosaiksteine zum Gesamtbild als allein die Verschuldung. Die Details, aber auch alle Folgen und den Ablauf eines möglichen Verfahrens zur Ausgliederung des Ortsteils Kennfus aus der Ortsgemeinde Bad Bertrich sollen Gegenstand des Gesprächs sein, das die Verbandsgemeinde (VG) Ulmen und Vertreter der Ortsgemeinde gemäß Ratsbeschluss mit der Kommunalaufsicht in Cochem suchen sollen.

„Wir stehen mit der Kommunalaufsicht, der Ortsgemeinde Bad Bertrich und dem Kennfuser Ortsbeirat in Kontakt, um einen Gesprächstermin zu finden, der für alle Beteiligten passt.“

Alfred Steimers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen

Alfred Steimers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir stehen mit der Kommunalaufsicht, der Ortsgemeinde Bad Bertrich und dem Kennfuser Ortsbeirat in Kontakt, um einen Gesprächstermin zu finden, der für alle Beteiligten passt.“ Allerdings dürfte dieser Termin auch wegen der Ferien noch ein paar Wochen in der Zukunft liegen. „Wir haben eher Ende August ins Auge gefasst“, fügt VG-Chef Steimers hinzu.“ Dass dieses Zeitfenster anvisiert ist, bestätigt auch die Cochem-Zeller Kreisverwaltung.

Bis ein Termin steht, sitzt man in der VG-Verwaltung allerdings keineswegs untätig herum. Beispielsweise schaue man aktuell noch einmal genauer auf die Haushaltszahlen. Für diese spielen unter anderem die Einwohnerzahlen beider Ortsteile eine Rolle: Im Kurort Bad Bertrich leben aktuell 537 Menschen, im Ortsteil Kennfus auf den Eifelhöhen sind es 484, differenziert der VG-Chef.

„Die gesetzlichen Vorschriften zielen hierbei eher auf eine Vergrößerung kommunaler Einheiten ab.“

Das teilt die Kommunalaufsicht mit.

Weitreichende rechtliche, organisatorische, finanzielle und politische Folgen hätte eine mögliche Ausgliederung von Kennfus in jedem Fall. „Die Folgen der Gebietsänderung sollten durch die Gemeinde geregelt werden“, lässt die Kommunalaufsicht wissen. „Die gesetzlichen Vorschriften zielen hierbei eher auf eine Vergrößerung kommunaler Einheiten ab.“ Sie enthalten demnach Regelungen, um kleinere Gemeinden mit weniger als 300 Einwohnern aufzulösen und streben für neu gebildete Gemeinden eine Einwohnerzahl von mindestens 1000 an.“

Sollte die Gemeinde Bad Bertrich am Ende tatsächlich einen Ausgliederungsantrag für Kennfus stellen, wäre das Ministerium des Innern und für Sport zu unterrichten. „Die Entscheidung über die Gebietsänderung und die Folgenregelung trifft die Kommunalaufsichtsbehörde“, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Ohne Begründung keine Stellungnahme der Kommunalaufsicht

Doch zunächst ist ein klärendes Gespräch der Orts- und Verbandsgemeinde mit der Kommunalaufsicht unbedingt geboten. Denn auch wenn die Gemeindeordnung grundsätzlich die Ausgliederung eines Gebietsteils aus einer Gemeinde vorsieht, hebt das Kreishaus hervor: Solange der Kommunalaufsicht keine Begründung für das Ansinnen der Ortsgemeinde Bad Bertrich vorliegt, können die Erfolgsaussichten der Gebietsreform von hier nicht beurteilt werden.

An der Stelle hat es schon die Formulierung „Ansinnen der Ortsgemeinde“ in sich. Denn die treibenden Kräfte der Unabhängigkeitsbestrebungen sind in Kennfus zu finden. Aus der Tallage des Kurorts hingegen ist teils deutliche Kritik daran zu vernehmen.