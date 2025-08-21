Immer mal wieder sausen Kampfflugzeuge der Bundeswehr in geringer Höhe krachend über das Moseltal. Jüngst waren es oft Eurofighter aus Nörvenich, wo zurzeit auch die Tornados aus Büchel stationiert sind. Sind weitere Tiefflüge in der Region geplant?

Schon mehrfach donnerten in diesem Sommer Kampfflugzeuge im Tiefflug über das Moseltal. So zwar es zum Beispiel am Freitag, 25. Juli, in kurzen Zeitabständen über Cochem und Treis-Karden. Die Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter kamen aus Nörvenich (Kreis Düren) in Nordrhein-Westfalen. Dort ist das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ stationiert. Unsere Zeitung hat dort unter anderem nachgefragt, ob in nächster Zeit weitere Tiefflüge über das touristisch stark frequentierte Moseltal geplant sind.

Um 9.10 Uhr und um 11 Uhr befand sich jeweils ein Eurofighter im Bereich Cochem. Der Überflug um 9.10 Uhr wurde als besonders laut wahrgenommen. Die Flughöhe dieses Kampfjets betrug nur 224 Meter über Grund, wie das Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln auf Anfrage mitteilte. Normalerweise beträgt die einzuhaltende Tiefflugmindesthöhe für Kampfflugzeuge circa 300 Meter über Grund. „Nach vorheriger Anmeldung darf diese in wenigen – aber unverzichtbaren – festgelegten Ausnahmen auf circa 150 Meter über Grund reduziert werden“, erläutert ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr.

Von Tiefflügen ausgenommen sind Großstädte mir mehr als 100.000 Einwohnern, Flugplatzkontrollzonen und Kernkraftwerke sowie bestimmte Industrieanlagen. Grundsätzlich ist militärischer Flugbetrieb über dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland möglich. Kurz nach den eingangs erwähnten Überflügen bei Cochem – die Maschinen passierten das Moseltal von Nordost nach Südwest – war auch über Treis-Karden ein Eurofighter zu hören. Dieser flog dort mit einer Höhe von 322 Metern über Grund, so das Luftfahrtamt der Bundeswehr. Und weiter: „Die Flüge fanden nach den hier vorliegenden Radardaten nach den flugbetrieblichen Bestimmungen statt.“

So weit, so vorschriftsmäßig, könnte man sagen. Mit dem Lärm, den die Kampfflugzeuge über das enge Flusstal zogen, mussten und müssen Einheimische wie Touristen also leben. Aber plant das Nörvenicher Geschwader, zu dem die besagten Eurofighter gehörten, für die nächste Zeit weitere Tiefflüge über die Moselregion?

Dazu teilt eine Sprecherin des Geschwaders bereits in der ersten Augustwoche mit: „Tiefflüge über der Moselregion sind grundsätzlich möglich, derzeit sind jedoch keine konkreten Vorhaben in diesem Bereich geplant. Die Planung solcher Ausbildungsflüge erfolgt flexibel und berücksichtigt unterschiedliche Faktoren wie Luftraumverfügbarkeit, Wetterlage und den jeweiligen Ausbildungsbedarf. Eine längerfristige regionale Festlegung ist daher in der Regel nicht vorgesehen.“

Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ in Nörvenich sind derzeit auch die Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel, weil deren heimischer Fliegerhorst derzeit für voraussichtlich am Ende rund zwei Milliarden Euro umfassend modernisiert wird. Schließlich sollen dort von 2027 an Kampfjets des amerikanischen Modells F-35 A Lightning II stationiert werden. Von 2027 bis 2030 soll es zu einem Parallelbetrieb von Tornado und F-35 in Büchel kommen, wobei die Rückkehr der Tornado-Kampfjets schon für das nächste Jahr vorgesehen ist.

Gemeinsame Ausbildungsflüge mit anderen Verbänden möglich und durchaus üblich

Doch planen die beiden Geschwader ihre Übungsflüge derzeit gemeinsam, weil beide von Nörvenich aus fliegen? Nein. „Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 führt grundsätzlich seinen eigenen Flugbetrieb durch“, teilt die bereits zitierte Sprecherin des Nörvenicher Geschwaders mit. Allerdings seien gemeinsame Ausbildungsflüge mit anderen Luftwaffenverbänden, auch mit dem Geschwader aus Büchel, „grundsätzlich möglich und werden situationsabhängig durchgeführt“. Dass die Tornados aus Büchel derzeit in Nörvenich stationiert sind, habe keinen direkten Einfluss auf Planungen. Gemeinsame Ausbildungsanteile gehörten ohnehin regelmäßig zum fliegerischen Alltag der Luftwaffe.

Keine konkreten Zahlen zu geplanten Übungsflugstunden

Zur Anzahl der für dieses Jahr vorgesehenen Übungsflugstunden macht das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ aus Nörvenich keine konkreten Angaben. „Solche Zahlen unterliegen operativen, ausbildungsbezogenen und sicherheitsrelevanten Erwägungen“, teilt eine Sprecherin des Geschwaders mit. „Grundsätzlich orientieren sich unsere fliegerischen Aktivitäten am Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie an nationalen und internationalen Verpflichtungen im Rahmen von Ausbildung, Übung und Einsatzvorbereitung.“ dad