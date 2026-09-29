Der TuS Kaiersesch schaut in diesem Jahr auf seine 125-jährige Geschichte zurück. Beim Sport- und Mitmachfest bekamen Gäste einen Eindruck davon, was den Verein seit 125 Jahren vital hält und wie er die Gesellschaft mitprägt.
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Bei idealen Wetterbedingungen veranstaltete der TuS-Kaisersesch – als Teil der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Vereins – ein Sport- und Mitmachfest auf seiner Tennisanlage und am Schulsportzentrum in Kaisersesch. Eingebettet in dieses Sportfest fand das Turnier der F-Jugendmannschaften um den Sparkassenpokal statt.