125 Jahre TuS Kaisersesch
Kaisersescher Fest zeigt verbindende Kraft des Sports
Seine Fähigkeiten in Sachen Leichtathletik darf beim TuS Kaisersesch jeder unter Beweis stellen.
Seine Fähigkeiten in Sachen Leichtathletik darf beim TuS Kaisersesch jeder unter Beweis stellen.
Matthias Schnitzler

Der TuS Kaiersesch schaut in diesem Jahr auf seine 125-jährige Geschichte zurück. Beim Sport- und Mitmachfest bekamen Gäste einen Eindruck davon, was den Verein seit 125 Jahren vital hält und wie er die Gesellschaft mitprägt. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei idealen Wetterbedingungen veranstaltete der TuS-Kaisersesch – als Teil der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Vereins – ein Sport- und Mitmachfest auf seiner Tennisanlage und am Schulsportzentrum in Kaisersesch. Eingebettet in dieses Sportfest fand das Turnier der F-Jugendmannschaften um den Sparkassenpokal statt.
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