125 Jahre TuS Kaisersesch Kaisersescher Fest zeigt verbindende Kraft des Sports David Ditzer 29.09.2026, 08:57 Uhr

i Seine Fähigkeiten in Sachen Leichtathletik darf beim TuS Kaisersesch jeder unter Beweis stellen. Matthias Schnitzler

Der TuS Kaiersesch schaut in diesem Jahr auf seine 125-jährige Geschichte zurück. Beim Sport- und Mitmachfest bekamen Gäste einen Eindruck davon, was den Verein seit 125 Jahren vital hält und wie er die Gesellschaft mitprägt.

Bei idealen Wetterbedingungen veranstaltete der TuS-Kaisersesch – als Teil der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Vereins – ein Sport- und Mitmachfest auf seiner Tennisanlage und am Schulsportzentrum in Kaisersesch. Eingebettet in dieses Sportfest fand das Turnier der F-Jugendmannschaften um den Sparkassenpokal statt.







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