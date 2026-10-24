Nach Rücktrittswelle Kaifenheims Gemeinderat ist fast wieder vollzählig David Ditzer 24.10.2026, 12:00 Uhr

i Der Kaifenheimer Gemeinderat ist fast wieder vollstständig. Ende August war er infolge einer Rücktrittswelle vorerst kommunalpolitisch handlungsunfähig gewesen. David Ditzer/Archiv

Ende August war der Gemeinderat des 800 Einwohner zählenden Eifeldorfs Kaifenheim nach einer Rücktrittswelle vorerst handlungsunfähig. Doch jetzt naht die Rückkehr zur gesetzlich verankerten Sollstärke.

In der Eifelgemeinde Kaifenheim machen die Bemühungen, den Gemeinderat wieder auf seine gesetzlich vorgeschriebene Größe von zwölf Mitgliedern (plus Vorsitzendem) zu bringen, deutliche Fortschritte. Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, haben sich mittlerweile insgesamt drei weitere Ersatzpersonen dazu bereit erklärt, ein Mandat zu übernehmen.







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