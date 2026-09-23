Die neuen Beigeordneten der Ortsgemeinde Kaifenheim heißen Christoph Hellenbrand und Lothar Rink. Auch drei neue Ratsmitglieder wurden verpflichtet. Nach dem Eklat vom August stand der kommunalpolitische Neuanfang unter besonderen Vorzeichen.
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Rein formell ist der kommunalpolitische Neuanfang in der rund 800 Einwohner zählenden Eifelgemeinde Kaifenheim vollzogen: Aus den Reihen des Gemeinderats ist Christoph Hellenbrand zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt worden. Als weiteren Beigeordneten wählten die Ratsmitglieder Lothar Rink.