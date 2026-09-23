Schwieriger Neuanfang in Eifel Kaifenheimer Gemeinderat wählt Hellenbrand und Rink David Ditzer 23.09.2026, 18:00 Uhr

i Arbeiten für die Gemeinde Kaifenheim künftig kommunalpolitisch zusammen: (von links) Albert Jung (FWG), Bürgermeister der VG Kaisersesch und Beauftrager für die Ortsgemeinde, sowie die frisch gewählten Beigeordneten Christoph Hellenbrand und Lothar Rink. David Ditzer

Die neuen Beigeordneten der Ortsgemeinde Kaifenheim heißen Christoph Hellenbrand und Lothar Rink. Auch drei neue Ratsmitglieder wurden verpflichtet. Nach dem Eklat vom August stand der kommunalpolitische Neuanfang unter besonderen Vorzeichen.

Rein formell ist der kommunalpolitische Neuanfang in der rund 800 Einwohner zählenden Eifelgemeinde Kaifenheim vollzogen: Aus den Reihen des Gemeinderats ist Christoph Hellenbrand zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt worden. Als weiteren Beigeordneten wählten die Ratsmitglieder Lothar Rink.







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