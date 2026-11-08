Spurensuche in Vergangenheit
Jüdisches Leben in Treis: Es waren Nachbarn und Freunde
Das frühere Wohnhaus der Familie des Isidor Salomon an der Welsbachstraße in Treis. Es wurde bei einem Bombenangriff völlig zers
Das frühere Wohnhaus der Familie des Isidor Salomon an der Welsbachstraße in Treis. Es wurde bei einem Bombenangriff völlig zerstört und nie wieder aufgebaut.
Archiv Hans Josef Münch/Johanna Schuwerack (+)

Die Wurzeln jüdischen Lebens in Treis reichen weit zurück in die Vergangenheit. Margret Teipel aus Münstermaifeld hat dazu einen Text verfasst. Grundlage dafür waren umfangreiche Recherchen ihres verstorbenen Bruders Hans Josef Münch.

Lesezeit 6 Minuten
Mit Unterstützung von Hiltrud Schauster und Renate Thönnes hat sich Margret Teipel (Münstermaifeld) auf eine Spurensuche in die Vergangenheit gegeben. Ihre Recherchen befassen sich mit dem jüdischen Leben in Treis-Karden, das dort einst fest verankert war – ehe die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten dem ein grausames Ende setzte.
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