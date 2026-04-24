Vermieter in Zahlungsrückstand
Jetzt Strom abgestellt: Mieter in Brauheck verärgert
Vor Weihnachten saßen Bewohner von Mietwohnungen in Cochem-Brauheck im Kalten. Das Gas war abgestellt worden. Jetzt war plötzlic
Vor Weihnachten saßen Bewohner von Mietwohnungen in Cochem-Brauheck im Kalten. Das Gas war abgestellt worden. Jetzt war plötzlich der Strom weg.
Ulrike Platten-Wirtz

Kurz vor Weihnachten 2025 saßen etliche Familien in Brauheck im Kalten. Der Energieversorger hatte das Gas in ihren Mietwohnungen abgedreht. Grund: Der Vermieter hatte Zahlungsrückstände. Jetzt war plötzlich der Strom weg.

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Im Dezember 2025 saßen Bewohner mehrerer Mietwohnungen in Cochem-Brauheck plötzlich im Kalten. Der Energieversorger EVM hatte das Gas abgestellt, weil der Vermieter über einen längeren Zeitraum mit Zahlungen in Rückstand war. Vor allem auf Betreiben von Wolfgang Lambertz (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, gelang es, Abhilfe zu schaffen.

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