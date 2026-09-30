Wenn Kaifenheim Karneval feiert oder der Theaterverein beste Unterhaltung bietet, strömt das Publikum von nah und fern in die Gemeindehalle. Doch für große Veranstaltungen ist sie derzeit nicht nutzbar. Sind anstehende Theatervorstellungen gefährdet?
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Ob im Karneval, fürs Theater oder andere Veranstaltung – die Gemeindehalle ist für das Eifeldorf Kaifenheim von großer Bedeutung. Schon Ende November will der Theaterverein dort sein aktuelles Stück mit dem Titel „Neurosige Zeiten“ aufführen. Allerdings gibt es in der Halle ein Problem mit der Lüftung, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich wurde.