Probleme mit Lüftungsanlage Ist Theater in der Gemeindehalle Kaifenheim in Gefahr? David Ditzer 30.09.2026, 14:30 Uhr

i Die Gemeindehalle in Kaifenheim ist für größere Veranstaltungen in dem Eifeldorf die Anlaufstelle schlechthin. Allerdings darf sie derzeit nicht für solche genutzt werden. Grund sind technische Mängel. David Ditzer

Wenn Kaifenheim Karneval feiert oder der Theaterverein beste Unterhaltung bietet, strömt das Publikum von nah und fern in die Gemeindehalle. Doch für große Veranstaltungen ist sie derzeit nicht nutzbar. Sind anstehende Theatervorstellungen gefährdet?

Ob im Karneval, fürs Theater oder andere Veranstaltung – die Gemeindehalle ist für das Eifeldorf Kaifenheim von großer Bedeutung. Schon Ende November will der Theaterverein dort sein aktuelles Stück mit dem Titel „Neurosige Zeiten“ aufführen. Allerdings gibt es in der Halle ein Problem mit der Lüftung, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich wurde.







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