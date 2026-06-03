An den Fronleichnamstag des Jahres 1945 hat Inge Baron-Ene aus Cochem-Cond eine besondere Erinnerung. Unserer Redaktion hat sie davon erzählt. Und es lohnt sich, das Erzählte für sich sprechen zu lassen.
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Inge Baron-Ene ist in Cochem keine Unbekannte, speziell im Stadtteil Cond. Sie hat so manche selbst getextete Liebeserklärung an ihre Heimat verfasst – auf „Cunner Platt“. Anfang 2024 erhielt sie unter anderem ein Dankesschreiben des Trierer Bischofs Stephan Ackermann, weil sie 85 Jahre lang im Conder Kirchenchor gesungen hat.