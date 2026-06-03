Conderin erinnert sich an 1945
In der Kapelle spielen sechs Cochemer – und ein Fremder
Ein Blick aus dem Ravené-Garten der Reichsburg auf den Cochemer Stadtteil Cond. Die Conderin Inge Baron-Ene hat eine Kindheitser
Ein Blick aus dem Ravené-Garten der Reichsburg auf den Cochemer Stadtteil Cond. Die Conderin Inge Baron-Ene hat eine Kindheitserinnerun aus dem Jahr 1945 mit unserer Redaktion geteilt.
Christoph Bröder/Archiv

An den Fronleichnamstag des Jahres 1945 hat Inge Baron-Ene aus Cochem-Cond eine besondere Erinnerung. Unserer Redaktion hat sie davon erzählt. Und es lohnt sich, das Erzählte für sich sprechen zu lassen.

Lesezeit 2 Minuten
Inge Baron-Ene ist in Cochem keine Unbekannte, speziell im Stadtteil Cond. Sie hat so manche selbst getextete Liebeserklärung an ihre Heimat verfasst – auf „Cunner Platt“. Anfang 2024 erhielt sie unter anderem ein Dankesschreiben des Trierer Bischofs Stephan Ackermann, weil sie 85 Jahre lang im Conder Kirchenchor gesungen hat.

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