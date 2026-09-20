Genügend Nachrücker gefunden Im Kaifenheimer Rat steht ein Neuanfang bevor David Ditzer 20.09.2026, 18:00 Uhr

i Im Eifeldorf Kaifenheim steht ein kommunalpolitischer Neuanfang unmittelbar bevor. Im August waren die Ortsspitze und große Teile des Gemeinderats zurückgetreten. David Ditzer

Das kommunalpolitische Beben war heftig: Im August traten in Kaifenheim der Ortsbürgermeister, beide Beigeordneten sowie weitere Ratsmitglieder zurück. Am Dienstag soll ein Neuanfang gelingen.

Nach dem Rücktritt der Gemeindespitze sowie großer Teile des Gemeinderats steht im rund 800 Einwohner zählenden Eifeldorf Kaifenheim nun ein kommunalpolitischer Neuanfang bevor: Für nächsten Dienstag, 22. September, hat Albert Jung (FWG), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch und Beauftragter der Ortsgemeinde Kaifenheim, zu einer Sitzung des Ortsgemeinderats eingeladen.







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