Das kommunalpolitische Beben war heftig: Im August traten in Kaifenheim der Ortsbürgermeister, beide Beigeordneten sowie weitere Ratsmitglieder zurück. Am Dienstag soll ein Neuanfang gelingen.
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Nach dem Rücktritt der Gemeindespitze sowie großer Teile des Gemeinderats steht im rund 800 Einwohner zählenden Eifeldorf Kaifenheim nun ein kommunalpolitischer Neuanfang bevor: Für nächsten Dienstag, 22. September, hat Albert Jung (FWG), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch und Beauftragter der Ortsgemeinde Kaifenheim, zu einer Sitzung des Ortsgemeinderats eingeladen.