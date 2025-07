Drei Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen stehen im Verdacht, am vergangenen Samstagabend auf der L98 bei Valwig an einem illegalen Autorennen teilgenommen zu haben. Die Polizei Cochem ermittelt in der Sache. Welchen Ansätzen geht sie dabei nach? Was hat die Bitte der Polizei um Hinweise zur Sache bislang gebracht? Darüber sprach unsere Zeitung am Dienstagvormittag mit Ralf Hausmann, dem stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion (PI) Cochem.

Gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei Cochem am vergangenen Samstag ein illegales Autorennen auf der L98 bei Valwig gemeldet. Die beteiligen Fahrzeuge sollen dort mehrfach hin- und hergefahren sein, wobei die Fahrer ihre Fahrzeuge extrem beschleunigt haben sollen. Ein Begleiter der Fahrzeugführer stand in den Weinbergen und filmte vermutlich die Fahrmanöver.

Fahndung führt zu drei sportlichen Fahrzeugen

Die eingeleitete Fahndung führte die Polizei zu drei sportlichen Fahrzeugen (BMW, Audi, McLaren). Auch den Begleiter, der das Geschehen gefilmt haben soll, stellten die Beamten fest. Mitte 20 sollen die beteiligten Fahrer gewesen sein. „Die Ermittlungen laufen noch. Die Auswertung des beschlagnahmten Handys ist noch nicht abgeschlossen“, sagte der stellvertretende PI-Chef Hausmann gegenüber unserer Zeitung.

Etwaige Foto- und Videoaufnahmen von dem, was sich am vergangenen Samstagabend auf der Landesstraße bei Valwig abgespielt hat, sind ihm zufolge derzeit der entscheidende Ermittlungsansatz. Weitere Hinweise zur Sache aus der Bevölkerung habe es seines Wissens bisher noch nicht gegeben. Für die Auswertung des womöglich entstandenen Bildmaterials hat die Kriminalpolizei in Mayen Fachleute. Das Bewerten dieser Bilder sei schwierig, denn es müsse eindeutig zu erkennen sein, dass die beteiligten Fahrzeugführer im öffentlichen Verkehrsraum bewusst zu schnell unterwegs gewesen seien.

Fahrverbote und/oder Geldstrafen sind die Regel

Erhärten sich Verdachtsmomente, sind es regelmäßig Fahrverbote und/oder Geldstrafen, mit denen Beteiligte zu rechnen haben. Allerdings können verbotene Kraftfahrzeugrennen gemäß Strafgesetzbuch auch Freiheitsstrafen nach sich ziehen. Wie lange die Ermittlungen zu dem Geschehen in Valwig noch dauern werden, vermag Ralf Hausmann nicht vorherzusagen. Sind die Resultate zusammengetragen, gehen sie an die Staatsanwaltschaft.

Im Übrigen weist Hausmann darauf, dass auch das bloße Filmen verbotener Rennen strafbar sein kann. Es kann nämlich dazu geeignet sein, die Teilnahme an einer rechtswidrigen Handlung zu unterstützen oder diese zumindest billigend in Kauf zu nehmen. Polizeilich relevante Vorfälle mit einer Renn- und Tuningszene gebt es im Cochem-Zeller Kreisgebiet allerdings eher selten. Beispielsweise im Bereich um den Nürburgring sehe das jedoch anders aus.