Seit Jahresbeginn hat sich das Erscheinungsbild des früheren Campingplatzes „Tor zur Eltz“ in Moselkern massiv verändert. Schon bald soll er als Wohnmobilstellplatz neu eröffnet werden. Die Anlage hat viel zu bieten.
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Was sich auf einer Fläche an der Mündung des Elzbaches in Moselkern abspielt, bezeichnet Ortsbürgermeister Josef Weckbecker als „Metamorphose“: Aus dem früheren, sichtbar in die Jahre gekommenen Campingplatz „Tor zur Eltz“ wird ein nagelneuer und hochmoderner Wohnmobilstellplatz, der Raum für 55 Mobile bietet.