Stellplatz „Tor zur Eltz“
Idylle für Wohnmobilisten in Moselkern ist fast fertig
Auf dem neuen Wohnmobilstellplatz "Tor zur Eltz" laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren.
Auf dem neuen Wohnmobilstellplatz "Tor zur Eltz" laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren.
David Ditzer

Seit Jahresbeginn hat sich das Erscheinungsbild des früheren Campingplatzes „Tor zur Eltz“ in Moselkern massiv verändert. Schon bald soll er als Wohnmobilstellplatz neu eröffnet werden. Die Anlage hat viel zu bieten.

Lesezeit 3 Minuten
Was sich auf einer Fläche an der Mündung des Elzbaches in Moselkern abspielt, bezeichnet Ortsbürgermeister Josef Weckbecker als „Metamorphose“: Aus dem früheren, sichtbar in die Jahre gekommenen Campingplatz „Tor zur Eltz“ wird ein nagelneuer und hochmoderner Wohnmobilstellplatz, der Raum für 55 Mobile bietet.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren