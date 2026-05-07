Stellplatz „Tor zur Eltz“ Idylle für Wohnmobilisten in Moselkern ist fast fertig David Ditzer 07.05.2026, 06:00 Uhr

i Auf dem neuen Wohnmobilstellplatz "Tor zur Eltz" laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren. David Ditzer

Seit Jahresbeginn hat sich das Erscheinungsbild des früheren Campingplatzes „Tor zur Eltz“ in Moselkern massiv verändert. Schon bald soll er als Wohnmobilstellplatz neu eröffnet werden. Die Anlage hat viel zu bieten.

Was sich auf einer Fläche an der Mündung des Elzbaches in Moselkern abspielt, bezeichnet Ortsbürgermeister Josef Weckbecker als „Metamorphose“: Aus dem früheren, sichtbar in die Jahre gekommenen Campingplatz „Tor zur Eltz“ wird ein nagelneuer und hochmoderner Wohnmobilstellplatz, der Raum für 55 Mobile bietet.







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