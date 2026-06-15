Bei einem Motorradunfall auf der Kreisstraße 36 bei Bruttig-Fankel ist am Sonntagnachmittag ein 55 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Kastellaun ums Leben gekommen. Was bislang bekannt ist.
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Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße (K) 36 bei Bruttig-Fankel tödlich verunglückt. An dem Unfallgeschehen war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt, geht aus einer Pressemeldung der Polizeiinspektion Cochem hervor.