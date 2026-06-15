Allein an Unfall beteiligt Hunsrücker (55) stirbt bei Motorradunfall nahe Bruttig David Ditzer 15.06.2026, 08:40 Uhr

i Polizeiwache in Cochem an der Mosel: Zu einem tödlichen Motorradunfall auf der K36 bei Bruttig-Fankel rückten die Beamten am Sonntagnachmittag aus. Kevin Rühle

Bei einem Motorradunfall auf der Kreisstraße 36 bei Bruttig-Fankel ist am Sonntagnachmittag ein 55 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Kastellaun ums Leben gekommen. Was bislang bekannt ist.

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße (K) 36 bei Bruttig-Fankel tödlich verunglückt. An dem Unfallgeschehen war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt, geht aus einer Pressemeldung der Polizeiinspektion Cochem hervor.







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