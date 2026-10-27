Auf dem Calmont-Klettersteig zwischen Eller und Bremm ist am Montag eine Wanderin gestürzt. Sie verletzte sich schwer. Die Rettungsarbeiten waren schwierig.
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Im Calmont bei Bremm, dem steilsten Weinberg Europas, ist es am frühen Montagnachmittag zu einem Rettungseinsatz gekommen: Eine Wanderin hatte sich im schwer zugänglichen Gelände verletzt. In die Rettungsarbeiten war, wie beispielsweise auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Bremm nachzulesen ist, unter anderem ein Hubschrauber involviert.