Alarm am Bremmer Calmont
Hubschrauber holt verletzte Wanderin aus Steilhang
Zu einem aufwendigen Rettungseinsatz ist es am Montag, 26. Oktober, im Bremmer Calmont gekommen. Eine Wanderin war gestürzt und
Zu einem aufwendigen Rettungseinsatz ist es am Montag, 26. Oktober, im Bremmer Calmont gekommen. Eine Wanderin war gestürzt und hatte sich wohl einen Bruch am Bein zugezogen.
Timo Franzen/Freiwillige Feuerwehr Bremm

Auf dem Calmont-Klettersteig zwischen Eller und Bremm ist am Montag eine Wanderin gestürzt. Sie verletzte sich schwer. Die Rettungsarbeiten waren schwierig.

Lesezeit 1 Minute
Im Calmont bei Bremm, dem steilsten Weinberg Europas, ist es am frühen Montagnachmittag zu einem Rettungseinsatz gekommen: Eine Wanderin hatte sich im schwer zugänglichen Gelände verletzt. In die Rettungsarbeiten war, wie beispielsweise auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Bremm nachzulesen ist, unter anderem ein Hubschrauber involviert.
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