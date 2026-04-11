Vergangenen Mittwoch brannte ein Hotel im Cochemer Enderttal. Funklöcher erschwerten den Einsatz der Feuerwehr- und Rettungskräfte. Gegen die schlechten Verbindungen will der VG-Chef etwas unternehmen.
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Der große Lösch- und Rettungseinsatz vom vergangenen Mittwoch am Cochemer Hotel Weißmühle hat auf ungute Art einmal mehr offenbart: Der Mobilfunk- und Funkempfang im Enderttal und um das Enderttal herum ist mindestens mies bis nicht vorhanden. Noch während der Einsatz lief, kündigte Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, an, abermals einen Vorstoß zu einer Lösung dieses Problems unternehmen zu wollen.