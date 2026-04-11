Ärger über fehlendes Netz
Hotelbrand Cochem: Funklöcher erschweren Einsatz
Groß war der Lösch- und Rettungseinsatz vom 8. April im Cochemer Enderttal. Funklöcher erschwerten die Arbeit der Brandschützer
Groß war der Lösch- und Rettungseinsatz vom 8. April im Cochemer Enderttal. Funklöcher erschwerten die Arbeit der Brandschützer und Helfer. Dagegen soll etwas unternommen werden.
David Ditzer

Vergangenen Mittwoch brannte ein Hotel im Cochemer Enderttal. Funklöcher erschwerten den Einsatz der Feuerwehr- und Rettungskräfte. Gegen die schlechten Verbindungen will der VG-Chef etwas unternehmen.

Lesezeit 1 Minute
Der große Lösch- und Rettungseinsatz vom vergangenen Mittwoch am Cochemer Hotel Weißmühle hat auf ungute Art einmal mehr offenbart: Der Mobilfunk- und Funkempfang im Enderttal und um das Enderttal herum ist mindestens mies bis nicht vorhanden. Noch während der Einsatz lief, kündigte Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, an, abermals einen Vorstoß zu einer Lösung dieses Problems unternehmen zu wollen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren