Schwierige Löscharbeiten Hotel in Cochemer Endert brennt: Drei Leichtverletzte David Ditzer 08.04.2026, 16:45 Uhr

i Brand am Hotel Weißmühle in Cochem Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zu einem schweren Brand ist es am Mittwoch im Hotel Weißmühle gekommen, das im Tal des Endertbaches bei Cochem liegt. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in den Nachmittag hinein an. Das ist der Sachstand.

Bei einem Brand, der am frühen Mittwochnachmittag im 4. Obergeschoss ausbrach, ist das Moselromantik-Hotel Weißmühle in Cochem schwer beschädigt worden. Drei Menschen erlitten nach Angaben des Cochemer Verbandsgemeinde-Bürgermeisters Wolfgang Lambertz leichte Rauchgasvergiftungen.







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