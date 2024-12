Nach Havarie bei Müden Herber Schlag für die Verkehrsader Mosel 09.12.2024, 14:00 Uhr

i Diesen Flügel des Untertors der Moselschleuse Müden hat die Wucht des Schiffsaufpralls aus seiner Verankerung gerissen. David Ditzer

Ein beladenes Güterschiff ist am vergangenen Sonntag mit Wucht gegen das Untertor der Schleuse Müden gefahren. Wegen des Schadens muss die Moselschleuse für Monate gesperrt werden. Was das für die Schifffahrt heißt.

Zuletzt wurden jährlich zwischen 7 und 8 Millionen Tonnen an Gütern auf der Mosel transportiert. Damit ist nun erst einmal Schluss. Grund dafür ist der Schiffsunfall, der sich am vergangenen Sonntag um kurz nach 13 Uhr an der Schleuse in Müden ereignet hat.

