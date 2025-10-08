Mit einem knappen Stichwahlsieg im Rücken wird Sandra Hendges-Steffens aus Beuren im Januar ihr Amt als neuer Bürgermeisterin der VG Ulmen antreten. Den CDU-Gemeindeverband will ihr unterlegener Herausforderer weiterhin führen. Konfliktpotenzial?
Lesezeit 4 Minuten
Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde (VG) in Ulmen ist entschieden. Sandra Hendges-Steffens (CDU) aus Beuren wird von Januar an Nachfolgerin von Alfred Steimers (ebenfalls CDU) an der Spitze der VG-Verwaltung. Ihr Herausforderer Ulrich Laux aus Wollmerath, der als Einzelbewerber angetreten war und letztlich nur 152 Wählerstimmen weniger geholt hatte als Hendges-Steffens, will weiter den CDU-Gemeindeverband führen.