Nach VG-Bürgermeisterwahl Hendges-Steffens und Laux: Hält Burgfrieden in Ulmen?

i Sandra Hendges-Steffens hat die Stichwahl ums Bürgermeisteramt in der VG Ulmen knapp gegen Ulrich Laux gewonnen. Zu diesem Handshake zwischen den beiden Christdemokraten kam es vor dem Urnengang. Wie geht es nach dem knappen Wahlsieg von Hendges-Steffens weiter? Junker Dieter

Mit einem knappen Stichwahlsieg im Rücken wird Sandra Hendges-Steffens aus Beuren im Januar ihr Amt als neuer Bürgermeisterin der VG Ulmen antreten. Den CDU-Gemeindeverband will ihr unterlegener Herausforderer weiterhin führen. Konfliktpotenzial?

Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde (VG) in Ulmen ist entschieden. Sandra Hendges-Steffens (CDU) aus Beuren wird von Januar an Nachfolgerin von Alfred Steimers (ebenfalls CDU) an der Spitze der VG-Verwaltung. Ihr Herausforderer Ulrich Laux aus Wollmerath, der als Einzelbewerber angetreten war und letztlich nur 152 Wählerstimmen weniger geholt hatte als Hendges-Steffens, will weiter den CDU-Gemeindeverband führen.







