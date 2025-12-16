Gullydeckel sollten Geld für Cannabis bringen

Mehr als 80 Gullydeckel kamen im Sommer bei Roes, Kobern-Gondorf sowie im Raum Koblenz abhanden. Unter anderem wegen des Diebstahls der Deckel musste sich jetzt ein 19-Jähriger vor dem Amtsgericht Cochem verantworten.
Lesezeit 4 Minuten
Unter anderem wegen (gewerbsmäßigen) Diebstahls, Urkundenfälschung, Körperverletzung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Amtsgericht Cochem einen heute 19 Jahre alten Mann aus der Eifel am Dienstagmittag zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren verurteilt.