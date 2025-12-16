Urteil am Amtsgericht Cochem Gullydeckel sollten Geld für Cannabis bringen David Ditzer 16.12.2025, 17:07 Uhr

i Offener Einlaufschacht nach einem Gullydeckeldiebstahl bei Koblenz im Sommer dieses Jahres. Ein geständiger Täter ist jetzt vom Amtsgericht Cochem verurteilt worden. Rico Rossival

Mehr als 80 Gullydeckel kamen im Sommer bei Roes, Kobern-Gondorf sowie im Raum Koblenz abhanden. Unter anderem wegen des Diebstahls der Deckel musste sich jetzt ein 19-Jähriger vor dem Amtsgericht Cochem verantworten.

Unter anderem wegen (gewerbsmäßigen) Diebstahls, Urkundenfälschung, Körperverletzung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Amtsgericht Cochem einen heute 19 Jahre alten Mann aus der Eifel am Dienstagmittag zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren verurteilt.







