Gerade erst hat die Burg-Grundschule Ulmen einen nagelneuen Schulhof erhalten. Doch das nächste Bauprojekt folgt auf dem Fuße. Und es wird nicht das letzte sein.
Lesezeit 3 Minuten
Schrittweise verändert die Burg-Grundschule in Ulmen ihr Erscheinungsbild: Vor Kurzem ist der neu gestaltete Schulhof eingeweiht worden. Ein naturnaher Lern- und Erlebnisraum hat das Einheitsgrau einer Asphaltfläche durchbrochen und ersetzt. Jüngst befasste sich der VG-Rat mit einer nötigen Fassadensanierung – und auch das soll nicht das letzte Bauprojekt an der Schule sein.