Senkung von Energieverlusten Grundschule Ulmen: Rat stößt Erneuerung der Fassade an 19.10.2025, 08:33 Uhr

i Die dem Schulhof zugewandte Fassade der Burg-Grundschule in Ulmen muss energetisch saniert werden. Die dafür nötigen Schritte hat der Rat der Verbandsgemeinde jetzt in die Wege geleitet. David Ditzer

Gerade erst hat die Burg-Grundschule Ulmen einen nagelneuen Schulhof erhalten. Doch das nächste Bauprojekt folgt auf dem Fuße. Und es wird nicht das letzte sein.

Schrittweise verändert die Burg-Grundschule in Ulmen ihr Erscheinungsbild: Vor Kurzem ist der neu gestaltete Schulhof eingeweiht worden. Ein naturnaher Lern- und Erlebnisraum hat das Einheitsgrau einer Asphaltfläche durchbrochen und ersetzt. Jüngst befasste sich der VG-Rat mit einer nötigen Fassadensanierung – und auch das soll nicht das letzte Bauprojekt an der Schule sein.







Artikel teilen

Artikel teilen