Regelmäßig überprüft die Brandschutzbehörde des Kreises Cochem-Zell bestimmte Gebäude, ob sie technisch vorschriftsmäßig ausgestattet sind, damit Brände verhindert werden. Das Gebäude der Grundschule Lutzerath ist es nicht.
Im Gebäude der Grundschule Lutzerath sind teils erhebliche brandschutztechnische Mängel zu beseitigen. Das ist das Resultat einer sogenannten Gefahrenverhütungsschau. Dabei schaut sich die Brandschutzbehörde der Kreisverwaltung Cochem-Zell in regelmäßigen Abständen an, ob bestimmte Gebäude noch auf dem aktuellen technischen Stand sind, was den Brandschutz betrifft.