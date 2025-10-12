Dichtungen porös, Scheiben alt Grundschule Lutzerath: Beim Brandschutz gibt es Mängel 12.10.2025, 12:00 Uhr

i Teils erhebliche Brandschutzmängel bescheinigt die Brandschutzbehörde des Kreises Cochem-Zell dem Gebäude der Grundschule in Lutzerath. Einen ersten Schritt zu deren Beseitigung ist der Ulmener VG-Rat jetzt gegangen. David Ditzer

Regelmäßig überprüft die Brandschutzbehörde des Kreises Cochem-Zell bestimmte Gebäude, ob sie technisch vorschriftsmäßig ausgestattet sind, damit Brände verhindert werden. Das Gebäude der Grundschule Lutzerath ist es nicht.

Im Gebäude der Grundschule Lutzerath sind teils erhebliche brandschutztechnische Mängel zu beseitigen. Das ist das Resultat einer sogenannten Gefahrenverhütungsschau. Dabei schaut sich die Brandschutzbehörde der Kreisverwaltung Cochem-Zell in regelmäßigen Abständen an, ob bestimmte Gebäude noch auf dem aktuellen technischen Stand sind, was den Brandschutz betrifft.







