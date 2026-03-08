Landtagswahl: Alfler tritt an
Grün mit Herz, aber auf Fakten kommt’s Christian Ott an
Christian Ott ist der Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl am 22. März. Hier steht er im Garten seines Alfler Wohnhauses.
David Ditzer

Christian Ott geht bei der Landtagswahl am 22. März für die Cochem-Zeller Grünen ins Rennen. Mit dem in Alflen lebenden Soldaten haben wir über Bildungsgerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie gesprochen – und über Persönliches.

Unsachliche Kritik, die sich zur Häme steigert, hat dazu beigetragen, dass Christian Ott aus Alflen sich politisch engagiert. Der 43 Jahre alte Berufssoldat tritt als Direktkandidat der Cochem-Zeller Grünen zur Landtagswahl am 22. März an. Die eingangs erwähnte Kritik richtete sich gegen Annalena Baerbock.

