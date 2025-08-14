Ein großer Polizeieinsatz läuft zur Stunde in Bad Bertrich. Teile der Kurfürstenstraßen sind gesperrt. Was derzeit bekannt ist.

Ein großer Polizeieinsatz läuft derzeit im rund 1000 Einwohner zählenden Kurort Bad Bertrich. Ein Teil der Kurfürstenstraße im Ortskern ist abgesperrt. Aus dem zweiten Stock eines Gebäudes spricht ein Mann mit den Polizisten auf der Straße, er trägt eine Handschelle an einem Arm. Die Hintergründe des Ganzen sind noch unklar.

Mehrere Streifenwagen, aber auch Rettungssanitäter befinden sich im Umfeld des Gebäudes, von dessen zweitem Stock aus ein Mann mit Polizisten auf der Straße spricht. Läden in direkter Nachbarschaft zu dem Haus an der Kurfürstenstraße mussten schließen.

Auf telefonische Nachfrage bei der Polizeiinspektion Zell hieß es, man habe noch gar keine gesicherten Erkenntnisse dazu, was sich da gerade in dem Kurort abspiele. Allerdings wolle man zeitnah die Pressestelle des Präsidiums Trier in die Öffentlichkeitsarbeit einbinden.

Mehr dazu folgt.