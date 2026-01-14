Breitband in Treis-Karden Glasfaserinternet in Karden: Wetter vereitelt Bohrungen David Ditzer 14.01.2026, 14:44 Uhr

i So leer wie hier auf unserem Symbolbild aus Faid sind die Kunststoffrohre des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Glasfaser derzeit noch im Umfeld des Burg-Eltz-Wegs in Treis-Karden. Im Ortsteil Karden müssen noch zwei Horizontalspülbohrungen erfolgen, ehe sich daran etwas ändern kann. Foto: David Ditzer David Ditzer

Im Frühjahr 2022 verkündete das Unternehmen Deutsche Glasfaser, Treis-Karden mit Glasfaserinternet-Anschlüssen bis in die Wohnhäuser versorgen zu wollen. Doch noch immer sind nicht alle Anschlusswilligen am Netz. Ein Trost: Viel fehlt nicht mehr.

Bis zum Ende des vergangenen Jahres wollte das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser (DG) alle Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser aktiviert haben, die für die Doppelgemeinde Treis-Karden vorgesehen sind. So hieß es noch Anfang Dezember. Beispielsweise im Umfeld des Burg-Eltz-Weges im Ortsteil Karden schauen die anschlusswilligen DG-Kunden allerdings noch immer in die Röhre respektive ins Leerrohr.







