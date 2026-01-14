Im Frühjahr 2022 verkündete das Unternehmen Deutsche Glasfaser, Treis-Karden mit Glasfaserinternet-Anschlüssen bis in die Wohnhäuser versorgen zu wollen. Doch noch immer sind nicht alle Anschlusswilligen am Netz. Ein Trost: Viel fehlt nicht mehr.
Bis zum Ende des vergangenen Jahres wollte das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser (DG) alle Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser aktiviert haben, die für die Doppelgemeinde Treis-Karden vorgesehen sind. So hieß es noch Anfang Dezember. Beispielsweise im Umfeld des Burg-Eltz-Weges im Ortsteil Karden schauen die anschlusswilligen DG-Kunden allerdings noch immer in die Röhre respektive ins Leerrohr.