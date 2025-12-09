Glasfaser Treis-Karden: Wie das Warten aufs Christkind

Schon im April des Jahres 2022 verkündete das Unternehmen Deutsche Glasfaser, man werde für Treis-Karden ein Glasfasernetz bis in die Wohnhäuser bauen. Doch noch immer sind dort noch nicht alle Kunden am Netz. Schneller vorwärts geht’s in Faid.
Schon in dieser Woche will das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser (DG) in der Eifelgemeinde Faid die ersten FTTH-Internetanschlüsse aktivieren. Das teilte es auf Anfrage unserer Zeitung Ende vergangener Woche mit. Dabei hatten die Tiefbauarbeiten für ein Glasfaserkabelnetz bis in die Wohnhäuser in Faid erst Mitte Mai dieses Jahres begonnen.