Aktivierungen in Faid geplant Glasfaser Treis-Karden: Wie das Warten aufs Christkind David Ditzer 09.12.2025, 15:00 Uhr

i Ein sogenannter Distribution Point des Unternehmens Deutsche Glasfaser im Treis-Kardener Ortsteil Karden. Ein solcher Verteilerpunkt versorgt bis 44 Haushalte. Bis zum Jahresende sollen alle FFTH-Internetanschlüsse in der Doppelgemeinde aktiviert sein. David Ditzer

Schon im April des Jahres 2022 verkündete das Unternehmen Deutsche Glasfaser, man werde für Treis-Karden ein Glasfasernetz bis in die Wohnhäuser bauen. Doch noch immer sind dort noch nicht alle Kunden am Netz. Schneller vorwärts geht’s in Faid.

Schon in dieser Woche will das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser (DG) in der Eifelgemeinde Faid die ersten FTTH-Internetanschlüsse aktivieren. Das teilte es auf Anfrage unserer Zeitung Ende vergangener Woche mit. Dabei hatten die Tiefbauarbeiten für ein Glasfaserkabelnetz bis in die Wohnhäuser in Faid erst Mitte Mai dieses Jahres begonnen.







