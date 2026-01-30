Das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser will auch im Nordosten der Doppelgemeinde Treis-Karden bald alle FTTH-Anschlüsse aktiviert haben. Die nötigen Arbeiten laufen auf Hochtouren.
Lesezeit 3 Minuten
Im Treis-Kardener Ortsteil Karden haben die finalen Arbeiten zum Anschluss aller teilnahmewilligen Haushalte an ein Glasfasernetz bis in die Wohnhäuser (FTTH) begonnen. Eine von zwei dafür notwendigen Horizontalspülbohrungen ist bereits abgeschlossen, teilt das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser auf Anfrage mit.