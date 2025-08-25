Wunderschön liegt Bad Bertrich im Talkessel des Ueßbachs. Doch spätestens seit dem Ende des Kurwesens früherer Tage muss sich der Ort neue Gästegruppen erschließen. Wie weit ist der Wandel gediehen? Wir haben nachgehakt.

Im Mai 2022 weihte der Kurort Bad Bertrich seinen für insgesamt mehr als 2 Millionen Euro erneuerten Kursaal ein. Schon damals machten die Festredner deutlich, dass der Saal ein wichtiger Mosaikstein sein soll, der dabei hilft, das Gesamtbild des Ortes zum Positiven zu verändern und ihn für eine neue Gästeklientel zu erschließen. Denn die Zeit der ausgedehnten Kuren und sozusagen der verordneten Besucherströme ist seit Jahrzehnten vorbei. Doch wie weit ist Bad Bertrich mit dem Unterfangen gekommen, neue Gästegruppen für sich zu gewinnen?

Ein Prunkstück und Aushängeschild des insgesamt rund 1000 Einwohner zählenden Kurortes ist der Kursaal auf alle Fälle. Ist eine bestuhlte Veranstaltung in den hellen und edel gestalteten Räumlichkeiten angesetzt, nimmt der Saal bis zu 290 Leute auf. „Dieser Saal ist so toll geworden. Da ist es fast ein bisschen schade, dass wir dort nicht noch mehr machen können“, sagt Vera Esch, Geschäftsführerin des Tourismusnetzwerks Gesundland Vulkaneifel.

Ob Kabarett, Konzerte oder Musical, die Bühne des Kursaals wird unter dem Titel „Kulturraum Bad Bertrich“ eifrig genutzt. Und dabei legen die Organisatoren bewusst ein Augenmerk darauf, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Pop, Klassik, Komik oder auch mal ein Tanznachmittag – die Vielfalt macht’s. Wobei: Tanznachmittag? Klingt das nicht genau nach jenem kurschattig-muffigen Charme der 60er-Jahre, den Bad Bertrich mit der aufwendigen Renovierung des Kursaals aus den Kleidern schütteln wollte? Nein, sagt Esch. „Ich musste mich da auch eines Besseren belehren lassen. Das wird tatsächlich nachgefragt.“

Von den Gästen, die eine Veranstaltung im Kursaal erlebt haben, bekommen die Touristiker in der Regel ein rundum positives Feedback. Seit dem 1. April kümmert sich der Betreiber des Hotels Fürstenhof um das Catering für den Kursaal. „Und mit dem Fürstenhof als Caterer funktioniert es sehr gut“, konstatiert die Chefin des Gesundlandes.

„Es ist bei uns im Internet die meistgeklickte Route – noch vor dem Maare-Mosel-Radweg.“

Vera Esch, Geschäftsführerin des Gesundlands Vulkaneifel, über die Heimatspur Wasserfall-Erlebnisroute in Bad Bertrich

Dass Bad Bertrich auch noch Baustellen hat und dass es besonders ins Auge fällt, wenn zum Beispiel auf der Kurfürstenstraße ein Betrieb wegbricht, das bestreitet Esch keineswegs. Allerdings weist sie auf der anderen Seite exemplarisch auf den Wanderboom hin, der mit der Wahl der Heimatspur Wasserfall-Erlebnisroute zu Deutschlands schönstem Wanderweg des Jahres 2023 einherging. Der hält weiter an. „Es ist bei uns im Internet die meistgeklickte Route – noch vor dem Maare-Mosel-Radweg“, hebt Esch hervor.

Für eine Kombination aus Aktivitäten in der unvergleichlich schönen Natur der Vulkaneifel und einem Wellnessbesuch zum Beispiel in der Vulkaneifel-Therme ist Bad Bertrich ideal. Wer die atemberaubende Natur und die Zeugnisse des Vulkanismus auf einer kompakten und relativ leichten Tour erkunden will, für den bietet die 6,3 Kilometer lange Heimatspur Ritter-Räuber-Römer genau das Richtige.

Für Mountainbiker haben die Touristiker des Gesundlandes rein digital eine attraktive, circa ein Kilometer lange Tour ausgewiesen. „Nur, um erst einmal zu gucken, ob das angenommen wird“, sagt Vera Esch. Was definitiv bereits sehr gut angenommen wird, ist das Bad Bertricher Bierfestival. „Da hatten wir in diesem Jahr über das Wochenende 3000 bis 3500 Leute in Bad Bertrich“, blickt Esch zurück. Und von der Altersstruktur her war das Publikum total durchmischt.

Das Bierfestival, das Veranstaltungsprogramm im Kulturraum, möglichst attraktive Angebote für Aktivurlauber und dazu Wellnessangebote – zum Beispiel ein Besuch in der Therme mit ihrer Saunalandschaft oder im landschaftstherapeutischen Park –, das alles sind bewusst gesetzte Impulse, um Bad Bertrich in der Gunst der Gäste sukzessive nach oben zu bringen.

i Hell und ansprechend kommt das Entree des renovierten Kursaals daher. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Um den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen zu können, braucht Bad Bertrich sicherlich immer wieder neue Ideen und Impulse. Ein gutes Zusammenspiel der verschiedenen Akteure dürfte ebenso wichtig sein. „Allerdings muss man auch mal schauen, was Bad Bertrich schon alles hat“, hält Vera Esch fest. In ihren Augen ist das schon eine ganze Menge. Weshalb die Geschäftsführerin des Gesundlands Vulkaneifel davon überzeugt ist, dass sich in Bad Bertrich auch künftig noch vieles bewegen lässt, um den positiven Wandel zu befördern.