Mehr als 80 Gullydeckel wurden zwischen Anfang und Mitte August vergangenen Jahres in Roes sowie in und bei Koblenz gestohlen. Die Diebe verkauften sie bei einem Schrotthändler. Ein Fall von Hehlerei?
Lesezeit 3 Minuten
Mitte Dezember verurteilte das Amtsgericht Cochem einen 19 Jahre alten Mann aus der Eifel unter anderem wegen (gewerbsmäßigen) Diebstahls, Urkundenfälschung, Körperverletzung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren.