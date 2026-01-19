Diebestour in Koblenz und Roes Gestohlene Gullydeckel: Keine Hinweise auf Hehlerei David Ditzer 19.01.2026, 18:30 Uhr

i Wie hier bei Roes sind im vergangenen August in der Mosel/Eifel-Region Gullydeckel gestohlen worden. Juristisch ist die Sache noch nicht komplett aufgearbeitet. Ulrike Platten-Wirtz

Mehr als 80 Gullydeckel wurden zwischen Anfang und Mitte August vergangenen Jahres in Roes sowie in und bei Koblenz gestohlen. Die Diebe verkauften sie bei einem Schrotthändler. Ein Fall von Hehlerei?

Mitte Dezember verurteilte das Amtsgericht Cochem einen 19 Jahre alten Mann aus der Eifel unter anderem wegen (gewerbsmäßigen) Diebstahls, Urkundenfälschung, Körperverletzung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren.







Artikel teilen

Artikel teilen