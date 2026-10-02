Seit 22. September ist Kaifenheims Gemeinderat nach einer Rücktrittswelle wieder beschlussfähig. Der Weg dorthin war aus Sicht eines Zuhörers nicht der, den sich viele Kaifenheimer gewünscht hätten. Die Verwaltung habe anders entschieden. Stimmt das?
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Im August verkleinerte eine Rücktrittswelle den Kaifenheimer Gemeinderat so sehr, dass das Gremium des Eifeldorfs nicht mehr beschluss- und handlungsfähig war. Seit dem 22. September ist der Rat wieder beschlussfähig. Albert Jung (FWG), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch und von der Kommunalaufsicht bestellter Beauftrager für die Ortsgemeinde Kaifenheim, verpflichtete drei neue Ratsmitglieder per Handschlag.