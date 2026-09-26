Noch grob ein Jahr dauert es, dann soll das erste neue Kampfflugzeug vom Typ F-35 A Lightning II auf dem Fliegerhorst in Büchel landen. Die Instandhaltung des Tarnkappenjets ist etwas für Spezialisten. Eine Gefahr für die Ausbildung im Geschwader?
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Auf dem Fliegerhorst Büchel soll das erste neue Kampfflugzeug vom Typ F-35 A Lightning II zwar erst im Herbst nächsten Jahres aufsetzen. Allerdings läuft der Countdown spätestens seit der Übergabe der ersten Maschine an die deutsche Luftwaffe in den USA sichtbar.