Transformation des Standorts Gefährdet neue F-35 die Ausbildungswerkstatt Büchel? David Ditzer 26.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Ausbildungswerkstatt des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 sichert den Nachwuchs an jungen Leuten, die die Kampfflugzeuge des Standorts in Schuss halten können. Gefährdet die neue F-35 die Zukunft der Nachwuchsschmiede, weil der neue Tarnkappenjet von US-Technikern instand gehalten wird? Zumindest geht ein solches Gerücht um. Hans-Werner Rach. Hans-Werner Rach/Bundeswehr

Noch grob ein Jahr dauert es, dann soll das erste neue Kampfflugzeug vom Typ F-35 A Lightning II auf dem Fliegerhorst in Büchel landen. Die Instandhaltung des Tarnkappenjets ist etwas für Spezialisten. Eine Gefahr für die Ausbildung im Geschwader?

Auf dem Fliegerhorst Büchel soll das erste neue Kampfflugzeug vom Typ F-35 A Lightning II zwar erst im Herbst nächsten Jahres aufsetzen. Allerdings läuft der Countdown spätestens seit der Übergabe der ersten Maschine an die deutsche Luftwaffe in den USA sichtbar.







Artikel teilen

Artikel teilen