Gartenlaube brannte am Samstag in Treis

Am späten Samstagnachmittag ging in Treis-Karden ein Sirenenalarm los. Grund war der Polizei zufolge der Brand einer Gartenlaube an der Treiser Brückenstraße.

Weil eine Gartenlaube an der Brückenstraße im Treis-Kardener Ortsteil Treis gebrannt hat, heulte am späten Samstagnachmittag die Sirenen in der Doppelgemeinde an der Mosel. Wie die Polizeiinspektion Cochem auf Nachfrage gegen 17.30 Uhr mitteilte, hatte sich der Einsatz jedoch vergleichsweise schnell erledigt, weil Anwohner den Brand bereits selbst gelöscht hatten.