Elzbach riss Werte fort Fünf Jahre nach Flut: In Moselkern staut sich Frust an David Ditzer 18.07.2026, 15:00 Uhr

i Braune Wassermassen des Elzbachs bahnen sich Mitte Juli 2021 ihren Weg durch das Elztal in Moselkern. Lars Bogdanski/Freiwillige Feuerwehr Moselkern

Fünf Jahre ist es her, da richtete ein Hochwasser im Moselkerner Elztal massive Schäden an. Verletzte oder gar Tote gab es zum Glück nicht. Fünf Jahre später kritisieren Feuerwehrleute und Gemeinde: In puncto Vorsorge und Schutz tut sich zu wenig.

Die Flutwelle des Elzbachs kam in der Nacht zum Donnerstag, 15. Juli 2021, gegen 4 Uhr. Und sie traf Moselkern mit Wucht: „Ich will nicht wieder in diese Situation kommen, in der ich am 15. Juli 21 war. Als ich im Auto gehockt und gedacht habe: ,Ich ertrinke hier gleich‘“, sagt Lars Bogdanski, stellvertretender Wehrführer des Moseldorfes.







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