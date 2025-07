Von mehr als 400 Schafsköpfen lässt sich die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder üblicherweise bestimmt nicht gerne anblöken. Anders war das jetzt auf einer Wiesenfläche an steilen Hängen südwestlich der Gemeinde Lütz: Dorthin kam Eder mit einem Förderbescheid über rund 1,9 Millionen Euro. Das Geld dient dazu, das Projekt „Wanderschäferei im Kreis Cochem-Zell“ 15 Jahre lang fortzusetzen, bis ins Jahr 2040. Warum? Weil das Pilotprojekt, das von 2019 bis 2024 lief, sichtbare Erfolge bei der Biotoppflege und dem Erhalt der Artenvielfalt erzielt hat.

Den Kopf zumeist fressend und kauend im hohen Gras versenkt, bewegen sich die Coburger Fuchsschafe von Steffen Carmin und Hannah Braun über die großen Hangflächen bei Lütz. Hütehunde halten an diesem Tag nicht nur die Herde zusammen, sie wuseln auch zwischen den vielen Menschen herum, die an diesem Nachmittag zu Gast sind. Sie spekulieren berechtigterweise auf die eine oder andere Streicheleinheit – wobei sie flugs wieder bei der Herde sind, sobald Steffen Carmin ein Kommando gibt. Nicht das Kommando, wohl aber das Wort ergreift Landesumweltministerin Katrin Eder: „Neben der Klimakrise ist die Biodiversitätskrise eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, sagt sie. „Beweidungsprojekte wie die Wanderschäferei im Landkreis Cochem-Zell leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt.“

i Landesumweltministerin Katrin Eder (vorne) und Mitwirkende im Projekt "Wanderschäferei im Kreis Cochem-Zell" überzeugen sich an einem Wiesenhang bei Lütz vom Nutzen einer Beweidung für den Erhalt der Artenvielfalt. Das Projekt wird um 15 Jahre verlängert. David Ditzer

„Selbst steile Weinbergsbrachen konnten durch die Schafe wieder zu Offenland werden, das Lebensraum für seltene Arten bietet.“

Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, beim Wanderschäferbesuch in Lütz

Wie das? „Auf zahlreichen Flächen im Landkreis Cochem-Zell wurden durch die Beweidung die Verbuschungsstrukturen zurückgedrängt und Biotope vernetzt“, erläutert Eder. „Selbst steile Weinbergsbrachen konnten durch die Schafe wieder zu Offenland werden, das Lebensraum für seltene Arten bietet.“ Schäfer Carmin zeigt, was die Schafe an diesem Hang bei Lütz unter anderem leisten: Sie drängen Schwarzdorn zurück und halten ihn klein. Es entsteht Lebensraum für seltene Arten wie den stark gefährdeten Wegerich-Scheckenfalter, die Heuschrecke Warzenbeißer oder das Mannsknabenkraut.

Mehr als 60 Hektar Fläche im Kreis Cochem-Zell beweiden Carmin und Braun, die im Eifeldorf Möntenich zu Hause sind, mit ihrer umherziehenden Schafherde. Der auf fünf Jahre angelegte Pilot dieses Wanderschäferei-Projekts war im Jahr 2019 gestartet, getragen von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, deren Vorsitzende Katrin Eder ist. „Wir wissen nun, dass dieses Pilotprojekt gut Ergebnisse erzielt hat für die Biodiversität“, hält die Ministerin fest. Deshalb soll es langfristig weitergehen.

i Landesumweltministerin Katrin Eder (vorne) und Mitwirkende im Projekt "Wanderschäferei im Kreis Cochem-Zell" überzeugen sich an einem Wiesenhang bei Lütz vom Nutzen einer Beweidung für den Erhalt der Artenvielfalt. Das Projekt wird um 15 Jahre verlängert. David Ditzer

Finanzierung läuft über Ersatzzahlungen

Das Geld, das dafür in den nächsten 15 Jahren aufgewendet wird, rührt von Ersatzzahlungen aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung her. Heißt, verkürzt gesagt: Woanders ist auf negative Art in die Natur eingegriffen worden, zum Beispiel für den Siedlungs- oder Straßenbau. Weil der Eingriff nicht zu vermeiden war, muss er anderer Stelle ausgeglichen werden.

Ministerin Eder bedankt sich an diesem Nachmittag bei Jochen Krebühl, dem Geschäftsführer der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, der das Projekt „auch gegen Widerstände durchgeboxt hat“. Und Widerstände gab es durchaus, beispielsweise aus der Jägerschaft. „Das verstehe ich auch“, sagt Wanderschäfer Carmin. „Man hat ein Revier und alles, was kommt, ist erst einmal eine Störung für das Revier.“ Andererseits nutze das Offenhalten von Flächen der Jägerschaft auch. Und die Behauptung, dass drei Monate lang kein Rehwild mehr dort hinkomme, wo die Schafe gewesen seien, stimme schlicht nicht. Im Gegenteil, kaum sei die Buschfläche bei Lütz einigermaßen frei gewesen, sei ein neuer Hochsitz entstanden.

i Wanderschäfer Steffen Carmin aus Möntenich erläutert Landesumweltministerin Katrin Eder und weiteren Besuchern die Vorzüge des Projekts "Wanderschäferei im Kreis Cochem-Zell". Das Projekt wird um 15 Jahre verlängert. David Ditzer

Eifel, Mosel und Hunsrück profitieren vom Projekt

Erfreut über die Erfolge und die langfristige Fortsetzung des Wanderschäferei-Projekts, bedankt sich Corinna Lehr, die zuständige Biotopbetreuerin, beim Kreis Cochem-Zell. „Die Kreisverwaltung hat uns wirklich mit allen Mitteln unterstützt.“ Der Beigeordnete Hans-Joachim Mons, der Landrätin Beilstein in Lütz vertritt, sagt: „Es ist auch für den Tourismus von einem gewissen Stellenwert, eine Wanderschäferei zu sehen.“ So oft sei das schließlich in ganz Deutschland nicht der Fall. Ins gleiche Horn stößt die Lützer Ortsbürgermeisterin Simone Nick: „Für den Ort ist es auch attraktiv, wenn die Schafe auf der Wiese stehen.“

Doch am Ende geht es eben um den hohen Wert, die die harte Arbeit von Steffen Carmin, Hannah Braun und ihrer Familie für den Erhalt der Artenvielfalt hat. Gerade sind sie mit ihrer Schafherde und den Hütehunden vom Kaulenbachtal bei Müllenbach aus zur Mosel und über Treis-Karden in den Hunsrück gezogen. Das Dünnbachtal ist eines der nächsten Ziele. Jeden Tag will ein Pferch aus mobilen Zaunelementen auf- und abgebaut werden. Bis zu acht Kilometer können sie am Tag zurücklegen. Doch in den nächsten beiden Tagen ist erst einmal das Scheren der Herde angesagt – bei 400 Mutterschafen, zig Lämmern und einigen Böcken.

i Hauptakteure eines Projekts mit "Mäh"-rwert für die Umwelt, das bis 2040 verlängert: Coburger Fuchsschafe. David Ditzer

„Der Mulcher kann einfach keine Beweidung ersetzen.“

Wanderschäfer Steffen Carmin

Dann warten die nächsten Flächen, die zu verbuschen drohen, auf die Schafe mit dem rötlichen Kopf, von denen sich Ministerin Eder gerne einmal anblöken lässt. „Der Mulcher kann einfach keine Beweidung ersetzen“, unterstreicht Steffen Carmin. An steile Stellen kommt die Maschine gar nicht erst ran, kleinen Lebewesen schadet sie eher, als dass sie ihnen neuen Lebensraum bietet. Und gehäckselte Pflanzenteile, die liegen bleiben, statt im Schafsmagen zu landen, befördern die Verbuschung am Ende noch.

i Hannah Braun erläutert Umweltministerin Katrin Eder, was ihre Schafsherde für die Natur leistet. David Ditzer

Schäfer macht auf Schwierigkeiten aufmerksam

Außer Landesumweltministerin Katrin Eder waren auch Vertreter der Verbands- und Ortsgemeinden, der Forst- und Kreisverwaltung sowie Wolfgang Treis, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, und der SPD-Landtagsabgeordnete Benedikt Oster mit am Wiesenhang in Lütz. Ministerin Eder bedankte sich bei den Eigentümern der Flächen, die für das Wanderschäferei-Projekt zur Verfügung stehen. Zumeist sind das Gemeinden, aber auch Privatleute stellen größere Flächen. Wanderschäfer Steffen Carmin machte auf Probleme aufmerksam, die ihn umtreiben: Zum einen gibt es in Festland-Europa wohl nur noch eine Wollwäscherei im belgischen Verviers (Traitex). Zum anderen hätte Carmin ein Vermarktungsproblem für die Produkte seiner Schafe, gäbe es die Metzgerei Scheid in Lahr nicht, mit der er vertrauensvoll und gut zusammenarbeitet. dad