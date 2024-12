Havarie auf Mosel Frachtschiff kracht gegen Müdener Schleuse 08.12.2024, 16:45 Uhr

i Die Feuerwehr errichtet in der Schleusenkammer Müden ein Sperre gegen Öl, das aus der Hydraulik des Schleusentors stammt. David Ditzer

Zu einem folgenschweren Schiffsunfall ist es am frühen Sonntagnachmittag an der Moselschleuse Müden gekommen. Die Schleuse ist bis Weiteres nicht mehr nutzbar.

An der Moselschleuse bei Müden ist am frühen Sonntagnachmittag ein zu Berg fahrendes Frachtschiff mit großer Wucht gegen das Untertor der Schleuse gefahren. Dabei ist zum Glück kein Mensch verletzt worden, doch das Tor wurde so schwer beschädigt, dass es die Schifffahrt auf der Mosel zum Erliegen bringen dürfte.

