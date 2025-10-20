Wechsel in der Leitung Forstamt Zell: Lorscheider geht, Schwarz kommt 20.10.2025, 17:00 Uhr

i Generationenwechsel an der Mosel: Vom 1. November an übernimmt Linus Schwarz (links) von Jörg Lorscheider die Leitung des Forstamts in Zell. Das Bild zeigt beide nahe der Drieschhütte oberhalb von Alf. David Ditzer

Generationenwechsel im Forstamt Zell: Ende des Monats geht dessen Leiter Jörg Lorscheider in den Ruhestand. Wie fällt seine Bilanz nach mehr als 20 Jahre als Amtschef aus? Und was treibt seinen Nachfolger Linus Schwarz an? Wir haben nachgefragt.

Nach gut 23 Jahren endet im Forstamt Zell eine Ära: Jörg Lorscheider, der das Amt seit dem 1. Juli 2002 leitet, geht Ende dieses Monats in Pension. Mit dem 30 Jahre alten Linus Schwarz aus Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich) steht Lorscheiders Nachfolger bereits fest.







