Dachstuhlbrand in Moseldorf Flammen beschädigen Haus in Mesenich, keine Verletzten David Ditzer 05.11.2026, 11:24 Uhr

i Ein Dachstuhlbrand hat am Donnerstagmorgen in Mesenich ein Wohnhaus schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Unser Symbolbild entstand woanders bei einer Übung. Kevin Rühle/Archiv

Ein Dachstuhlbrand hat ein Wohnhaus in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Moseldorf Mesenich schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Doch die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Beim Brand eines Dachstuhls an der Zehnhofstraße in Mesenich ist am Donnerstagmorgen ein altes Wohnhaus schwer beschädigt worden. Verletzt wurde nach Angaben von Wolfgang Lambertz (CDU), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem, niemand. Allerdings waren die Löscharbeiten für die freiwilligen Feuerwehrleute aus Mesenich und der Umgebung eine Herausforderung – auch, aber nicht nur wegen der moseltypischen engen Bebauung im Ortskern.







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